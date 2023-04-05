Які електромобілі купували українці в березні: Топ-5 марок — Finance.ua

Які електромобілі купували українці в березні: Топ-5 марок Вчора 19:01 — Особисті фінанси

Які електромобілі купували українці в березні: Топ-5 марок

Протягом березня український автопарк поповнили 1908 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Як повідомляє «Укравтопром», український ринок електромобілів омолоджується.

«Відносно лютневого результату, кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась на 13%. При цьому, серед них нових авто було 525 одиниць, а вживаних — 1383», — сказано в повідомленні.

Водночас попит на нові електромобілі збільшився на 27%, а на вживані — на 8%.

«Отже, частка нових машин в березневих реєстраціях BEV склала 28% проти 24% у лютому», — зазначили в Укравтопромі.

Топ-5 нових електромобілів на ринку у березні 2023 р.:

Volkswagen ID.4 — 149 од.;

Dongfeng/Honda M-NV — 100 од.;

Volkswagen ID.6 — 28 од.;

Honda E — 24 од.;

Dongfeng M5 EV — 22 од.

Топ-5 березня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

Nissan Leaf — 276 од.;

Volkswagen ID.4 — 146 од.;

Tesla Model 3 — 137 од.;

Tesla Model Y — 114 од.;

Volkswagen е-Golf — 89 од.;

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