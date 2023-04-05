Які електромобілі купували українці в березні: Топ-5 марок — Finance.ua

Які електромобілі купували українці в березні: Топ-5 марок
Протягом березня український автопарк поповнили 1908 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Як повідомляє «Укравтопром», український ринок електромобілів омолоджується.
«Відносно лютневого результату, кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась на 13%. При цьому, серед них нових авто було 525 одиниць, а вживаних — 1383», — сказано в повідомленні.
Водночас попит на нові електромобілі збільшився на 27%, а на вживані — на 8%.
«Отже, частка нових машин в березневих реєстраціях BEV склала 28% проти 24% у лютому», — зазначили в Укравтопромі.
Топ-5 нових електромобілів на ринку у березні 2023 р.:
- Volkswagen ID.4 — 149 од.;
- Dongfeng/Honda M-NV — 100 од.;
- Volkswagen ID.6 — 28 од.;
- Honda E — 24 од.;
- Dongfeng M5 EV — 22 од.
Топ-5 березня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- Nissan Leaf — 276 од.;
- Volkswagen ID.4 — 146 од.;
- Tesla Model 3 — 137 од.;
- Tesla Model Y — 114 од.;
- Volkswagen е-Golf — 89 од.;
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