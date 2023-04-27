Цьогоріч кожна п’ята продана у світі автівка буде електричною – МЕА — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Цьогоріч кожна п’ята продана у світі автівка буде електричною – МЕА

Технології&Авто
15
Цьогоріч кожна п’ята продана у світі автівка буде електричною – МЕА
Цьогоріч кожна п’ята продана у світі автівка буде електричною – МЕА
Майже кожна п’ята автівка, продана у світі цього року, буде електромобілем — продажі електромобілів у світі вперше перевищили позначку в 10 мільйонів.
Про це йдеться у річному прогнозі Міжнародного енергетичного агентства, повідомляє Financial Times.
Таким чином, електромобілі становитимуть 18% світових продажів автомобілів порівняно з лише 4% світових продажів автомобілів у 2020 році.
Цього року прогнозується, що продажі зростуть до 14 млн автомобілів, причому йдеться у тому числі про гібридні моделі.
На Китай припадатиме майже дві третини всіх продажів електромобілів завдяки програмі субсидування. Європа і США, які також пропонують стимули, є другим і третім за величиною ринками для цих автомобілів.
Аби скорочувати викиди парникових газів, ЄС визначив за мету припинити майже всі продажі автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння до 2035 року, а США хочуть, щоб до кінця цього десятиліття половина продажів припадала на електромобілі.
Такі заходи спонукали великих автовиробників інвестувати в електромобілі або автівки, що працюють на водні. Йдеться, наприклад, про Ford, Stellantis, General Motors і Mercedes-Benz.
Водночас такі гравці як Tesla і китайські виробники, зокрема, BYD, посилюють конкуренцію в сегменті, знижують ціни і потенційно стимулюють попит.
Загалом торік у продажу було понад 500 моделей електромобілів, що понад як удвічі більше, ніж п’ять років тому.
МЕА також підвищило свої очікування щодо світових продажів електромобілів, прогнозуючи, що у 2030 році 35% світових продажів будуть електричними, порівняно з прогнозом лише 25% рік тому. Очікується, що до 2030 року 60% продажів у Китаї, США та Європі будуть повністю електричними.
Різке зростання продажів також стимулювало інвестиції у заводи з виробництва акумуляторів. Попит на батареї для електромобілів зріс минулого року на 65% до 550 гігават-годин.
Неважливо, авто у вас з бензиновим двигуном, чи дизельним, чи електрокар. Всі водії завжди повинні мати при собі автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об’єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Оформити автоцивілку онлайн 🚗

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.