Сколько компаний планируют сокращать работников в ближайшие месяцы — результаты исследования Сегодня 21:03 — Фондовый рынок

Сколько компаний планируют сокращать работников в ближайшие месяцы — результаты исследования

В Украине 4,1% опрошенных предприятий намерены сократить численность работников в ближайшие три-четыре месяца.

Таковы основные результаты 18-го ежемесячного опроса Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ). В опросе приняли участие 534 предприятия разных размеров из 21 региона Украины, он проводился с 16 по 31 октября.

Оптимизм бизнеса

Оптимизм бизнеса в 3- и 6-месячной перспективе довольно высок, но в последние месяцы перестал расти: планируют наращивать производство в ближайшие три-четыре месяца 40,5% респондентов (41,7% в сентябре), сокращать — 5,3% (2,9% в сентябре).

«Есть некоторая неопределенность относительно того, будут ли мощные атаки против нашей инфраструктуры. Мы ожидаем мощные атаки дронами и ракетами от государства-агрессора. Соответственно, все это может влиять на неопределенность бизнеса», — сказал во время презентации исследования старший научный сотрудник ИЭИ Евгений Ангел.

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Он отметил, что сейчас этот фактор влияет незначительно, и пока что рост неопределенности, наблюдающийся в краткосрочной перспективе, еще не существенен: по производству — с 9% в сентябре до 12% в октябре, объемов продаж — с 9% до 11%.

Расширение деятельности

Как отмечено в результатах исследования, через два года планируют расширить деятельность 25,3% респондентов, остаться на текущем уровне — 68,8%, сузить деятельность — 5,9%, что примерно равно показателям за сентябрь.

Препятствия для ведения бизнеса

Что касается препятствий для ведения бизнеса, то в октябре рост цен на сырье, материалы и товары сохранил лидерство, а его показатель вырос с 46% до 48%.

Уменьшение спроса переместилось с пятого на второе место, в то же время его значение осталось на уровне 33%, тогда как препятствие «опасно работать» опустилось со второго на третье место с показателем 33% и разделило его с нехваткой рабочей силы, тогда как в сентябре на их указали соответственно 40% и 37% респондентов.

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Перебои с электроэнергией, несмотря на уменьшение с 32 до 28%, остаются на шестом месте уже третий месяц подряд.

Также резко возросло такое препятствие, как «государственное регулирование курса валют» — с 11% в сентябре до 22% в октябре, заняв седьмое место.

Возобновление деловой активности

Сообщается, что индекс возобновления деловой активности (ИВДА) остался относительно высоким в октябре, но снизился по сравнению с предыдущим месяцем с 35% до 31%. В ИЭД считают, что этому поспособствовало уменьшение доли предприятий, сообщивших об улучшении финансово-экономической ситуации, до 43% и увеличении тех, у кого изменений не наблюдалось, до 45%.

Отмечено, что доля предприятий, сообщающих о росте экспорта, уменьшилась с 23,9% до 21,2%, сократилась она у 17,9% (19,9% в сентябре), не изменилась — у 60,9% (56,2% в сентябре).

Согласно опросу, бизнес третий месяц подряд снижает свои ожидания по росту объемов продаж: баланс ответов ухудшился до 36% против 40% и 47% в предыдущие два месяца, тогда как баланс оценки текущих продаж также ухудшился с 19% до 15%.

Отмечается, что объем портфеля новых заказов для опрошенных предприятий в октябре остался на прежнем уровне — около двух месяцев после снижения с трех месяцев в январе-апреле 2023 года, однако растет расслоение: доля предприятий с заказами до двух месяцев выросла до 58% с 51−53% в мае-сентябре.

Сокращение работников

Говоря о занятости, 3,9% опрошенных сообщили о планах увеличить ее в ближайшие три-четыре месяца (3% в сентябре), в то время как намерены сократить численность работников 4,1% (3,0% в сентябре), а не ожидают изменений 92%.

О проблемах с поиском квалифицированных работников сообщили в последнем опросе 27,7% респондентов (25,7% в сентябре), неквалифицированных — 18,8% (18% в сентябре).

Рост бизнеса

В ИЭИ добавили, что в октябре-2023 доля положительных оценок госполитики поддержки бизнеса остается неизменной с августа — 8% третий месяц подряд. Нейтрально ее оценивают 57%, как и в сентябре, доля неопределившихся респондентов несколько уменьшилась — с 20% в сентябре до 19% в октябре.

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В то же время в рейтинге препятствий для роста бизнеса на третье место поднялось чрезмерное налогообложение с показателем 38% против 30% в июле и 21% в апреле, почти догнав низкий балансирующий спрос на уровне 39−41%. Основным препятствием респонденты называют войну — 72%.

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