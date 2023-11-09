В Украине отменили мораторий на налоговые проверки бизнеса — Finance.ua

В Украине отменили мораторий на налоговые проверки бизнеса Сегодня 14:02 — Казна и Политика

В Украине отменили мораторий на налоговые проверки бизнеса

Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс об отмене моратория на проведение налоговых проверок.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его данным проект № 10 016-д во втором чтении поддержал 231 депутат.

Как сообщил депутат, в тексте почти ничего не изменилось после первого чтения, кроме:

срок возвращения документальных плановых налоговых проверок перенесен с 1 ноября на 1 декабря;

мораторий на проверки ФЛП первой и второй группы будет сохранен до декабря 2024 года.

Налоговые проверки

Согласно проекту закона, в план-график проведения документальных плановых проверок могут быть включены:

налогоплательщики, которые ведут/вели деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции; налогоплательщики, которые ведут/вели деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в Украине (игровой бизнес); налогоплательщики, которые предоставляют/предоставляли финансовые, платежные услуги; нерезиденты, которые ведут/вели в Украине деятельность через обособленные подразделения, в том числе постоянные представительства и/или обособленные подразделения, в т. ч. постоянные представительства нерезидента, высокой степени риска; другие налогоплательщики, которые на основе показателей, сформированных по итогам 2021 года, соответствуют одному из определенных законом критериев:

в два раза больше дебиторская задолженность, чем кредиторская;

имели уровень уплаты налога на прибыль менее 50% по отрасли и НДС меньше 50% по отрасли;

годовой доход составляет более 10 млн гривен, а общая сумма расходов составляет более 75% суммы годового дохода.

В то же время продолжит действовать мораторий на:

проведение документальных проверок плательщиков единого налога I и II групп — до 1 декабря 2024 года;

проведение документальных проверок налогоплательщиков, налоговым адресом являются временно оккупированные территории и территории активных/возможных боевых действий (кроме определенных исключений);

проведение фактических проверок по местонахождению объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением, расположенных на временно оккупированных территориях Украины и территориях активных/возможных боевых действий (кроме определенных исключений).

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