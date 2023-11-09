В Украине отменили мораторий на налоговые проверки бизнеса — Finance.ua

В Украине отменили мораторий на налоговые проверки бизнеса
Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс об отмене моратория на проведение налоговых проверок.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
По его данным проект № 10 016-д во втором чтении поддержал 231 депутат.
Как сообщил депутат, в тексте почти ничего не изменилось после первого чтения, кроме:
- срок возвращения документальных плановых налоговых проверок перенесен с 1 ноября на 1 декабря;
- мораторий на проверки ФЛП первой и второй группы будет сохранен до декабря 2024 года.
Налоговые проверки
Согласно проекту закона, в план-график проведения документальных плановых проверок могут быть включены:
- налогоплательщики, которые ведут/вели деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции;
- налогоплательщики, которые ведут/вели деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в Украине (игровой бизнес);
- налогоплательщики, которые предоставляют/предоставляли финансовые, платежные услуги;
- нерезиденты, которые ведут/вели в Украине деятельность через обособленные подразделения, в том числе постоянные представительства и/или обособленные подразделения,
в т. ч.постоянные представительства нерезидента, высокой степени риска;
- другие налогоплательщики, которые на основе показателей, сформированных по итогам 2021 года, соответствуют одному из определенных законом критериев:
- в два раза больше дебиторская задолженность, чем кредиторская;
- имели уровень уплаты налога на прибыль менее 50% по отрасли и НДС меньше 50% по отрасли;
- годовой доход составляет более 10 млн гривен, а общая сумма расходов составляет более 75% суммы годового дохода.
В то же время продолжит действовать мораторий на:
- проведение документальных проверок плательщиков единого налога I и II групп — до 1 декабря 2024 года;
- проведение документальных проверок налогоплательщиков, налоговым адресом являются временно оккупированные территории и территории активных/возможных боевых действий (кроме определенных исключений);
- проведение фактических проверок по местонахождению объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением, расположенных на временно оккупированных территориях Украины и территориях активных/возможных боевых действий (кроме определенных исключений).
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