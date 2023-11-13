Украинские предприниматели смогут выйти на рынок Польши: Минцифры расширяет программу для бизнеса — Finance.ua

Украинские предприниматели смогут выйти на рынок Польши: Минцифры расширяет программу для бизнеса Сегодня 16:13 — Личные финансы

Украинские предприниматели смогут выйти на рынок Польши: Минцифры расширяет программу для бизнеса, Фото: freepik.com

Министерство цифровой трансформации расширяет пилотную программу поддержки малого и среднего бизнеса, чтобы помочь предпринимателям масштабироваться и выйти на зарубежные рынки.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

В рамках программы отберут 30 малых и средних бизнесов, которые смогут добавить информацию о своей компании и товарах в Каталог украинских производителей, которые планируют экспортировать в Польшу.

Это поможет украинским производителям установить прямые деловые контакты с польскими компаниями.

«В 2022 году почти каждая десятая компания, созданная в Польше, была украинской. Наша цель — поддерживать бизнес находящихся за рубежом украинцев и расширить возможности для их развития. Поддержка экспорта в Польшу помогает укрепить позиции украинских производителей и представить их международной арене», — отмечает заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

Участвуя в проекте, предприниматели получат:

сопровождение от локального эксперта, который будет предоставлять консалтинговую поддержку;

помощь в налаживании потенциального партнерства. Команда проекта будет промотировать Каталог с товарами компаний-участников на встречах с представителями польского бизнеса;

адаптацию материалов для каталога. При необходимости отобранным участникам помогут перевести информационную справку о компании и товарах на польский и английский языки.

«В 2022 году Польша импортировала продукцию украинского производства на 6,7 млрд долл. США. Благодаря близкому географическому расположению, удобной логистике и платежеспособности покупателей, этот рынок — один из самых привлекательных для отечественных экспортеров. Так что расширением пилотной программы мы стремимся помочь малому и среднему бизнесу наладить поставки, прочнее закрепиться на польском рынке и увеличить экспорт», — отметил директор Офиса по развитию предпринимательства и экспорта Андрей Ремизов.

Чтобы принять участие в проекте, нужно заполнить регистрационную форму на портале Дія.Бізнес до 30 ноября.

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