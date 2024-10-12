Сколько граждан уже обратились в рекрутинговые центры Минобороны — Finance.ua

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Сколько граждан уже обратились в рекрутинговые центры Минобороны

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Сколько граждан уже обратились в рекрутинговые центры Минобороны
Сколько граждан уже обратились в рекрутинговые центры Минобороны, Фото: depositphotos
В центры рекрутинга Вооруженных сил Украины обратились 20 150 человек, из которых 5091 уже стали кандидатами в Сил обороны.
Об этом сообщили в Министерстве обороны.
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1726 человек из тех, кто обратился в центры, уже начали службу или вскоре присоединятся к войску.
Центры предлагают более 10 тыс. вакансий, среди которых самые популярные:
  • водители;
  • операторы БПЛА;
  • штабные работники;
  • медики.
На прошлой неделе открылся новый центр рекрутинга в Тернополе.
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Всего в Украине насчитывается 40 таких центров, первый из которых открыт 12 февраля во Львове.
Остальные центры стали активно открываться с конца марта 2024 года.
Напомним, в Украине прекратили мобилизацию ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.
По материалам:
Finance.ua
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