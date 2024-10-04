В польском Люблине открылся первый рекрутинговый центр в Украинский легион — Finance.ua

В польском Люблине открылся первый рекрутинговый центр в Украинский легион Сегодня 10:45 — Личные финансы

В польском Люблине открылся первый рекрутинговый центр в Украинский легион, mil.gov.ua

Инициатива «Украинский легион», призванная привлечь украинцев за рубежом к Силам обороны Украины, официально объявила о начале набора новобранцев.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Первый центр рекрутинга открылся в польском Люблине на базе украинского Консульства. Время работы центра с 9.00 до 17.00 ежедневно без обеденного перерыва.

Предоставлять консультации и сопровождение в оформлении будут более полутора десятков сотрудников центра — офицеров ВСУ, командированных из Украины.

«На базе центра работает военно-врачебная комиссия (ВВК), в состав которой входят врачи и медицинский персонал со всем необходимым оборудованием для проведения обследований и выдачи заключений о пригодности к службе. После оформления подготовка добровольцев будет проходить на полигоне, развернутом польской стороной», — отметил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

По его словам, Украина обеспечила форму и тыловое обеспечение, а польские партнеры — вооружение и технику.

Как будет происходить процесс рекрутинга

Процесс рекрутинга происходит через подачу заявок на официальном сайте Украинского легиона или через консульства и посольства.

За первые дни открытия рекрутингового центра в Люблине поступило 138 заявок на собеседование через сайт и еще 58 — через консульские учреждения. После их разработки персонал рекрутингового центра связывается с кандидатами для проведения предварительной беседы, уточнения данных и определения должностей.

Читайте также Кто может демобилизоваться в Украине в октябре 2024 года: ответ адвоката

Кандидатов, имеющих украинские паспорта, приглашают в рекрутинговый центр на собеседование с командиром, во время которого определяется должность, проверяются документы и выдается направление на медицинский осмотр.

Если медкомиссия прошла успешно, доброволец получает дату подписания контракта обычно через две недели после завершения всех проверок.

«После подписания контракта добровольцы отправляются на полигон для прохождения учебы, которая продлится 35 дней. В дальнейшем военнослужащие могут быть направлены на повышение навыков на одну из европейских баз НАТО еще на несколько месяцев», — добавил Иван Гаврилюк.

Справка Finance.ua:

все больше женщин в Украине вступают в ряды ВСУ, обращаясь в рекрутинговые центры. Среди должностей не только мирные, много украинок становятся снайперами и операторами БпЛА;

Министерство обороны Украины представило в Киеве систему Dot Chain, которая реформирует систему обеспечения Вооруженных сил и позволит военным вести документацию онлайн. Также в государстве появится децентрализованный центр военнослужащих.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.