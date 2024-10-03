Кто может демобилизоваться в Украине в октябре 2024 года: ответ адвоката — Finance.ua

Кто может демобилизоваться в Украине в октябре 2024 года: ответ адвоката Сегодня 19:33 — Личные финансы

Кто может демобилизоваться в Украине в октябре 2024 года: ответ адвоката

Согласно украинскому законодательству увольнение с военной службы во время военного положения возможно для некоторых категорий военнослужащих. Кто может демобилизоваться в Украине в октябре 2024 и на каких основаниях, мы спросили у юристов.

По словам адвокатов Евгения Камышева и Руслана Мельника, во время военного положения военнослужащие могут уволиться со службы в таких случаях ( статья 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе»):

по состоянию здоровья (нужно пройти ВВК и получить заключение медкомиссии);

при наступлении предельного возраста службы;

по ряду семейных обстоятельств (все они прописаны в Законе «О воинской обязанности и военной службе»);

если вступил в законную силу приговор суда, который лишает, ограничивает свободу военнослужащего или лишает его военного звания.

Кроме этого, закон содержит норму, по которой демобилизоваться могут прошедшие плен военнослужащие.

Для служащих-контрактников, помимо этих причин, поводом для увольнения может быть собственно окончание контракта. Также они могут уволиться по собственному желанию — если военнослужащий иностранец или лицо без гражданства. Но в последнем случае уволить смогут только через 6 месяцев непрерывной военной службы.

УНІАН По материалам:

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