Кто может демобилизоваться в Украине в октябре 2024 года: ответ адвоката — Finance.ua
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Кто может демобилизоваться в Украине в октябре 2024 года: ответ адвоката

Личные финансы
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Кто может демобилизоваться в Украине в октябре 2024 года: ответ адвоката
Кто может демобилизоваться в Украине в октябре 2024 года: ответ адвоката
Согласно украинскому законодательству увольнение с военной службы во время военного положения возможно для некоторых категорий военнослужащих. Кто может демобилизоваться в Украине в октябре 2024 и на каких основаниях, мы спросили у юристов.
По словам адвокатов Евгения Камышева и Руслана Мельника, во время военного положения военнослужащие могут уволиться со службы в таких случаях (статья 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе»):
  • по состоянию здоровья (нужно пройти ВВК и получить заключение медкомиссии);
  • при наступлении предельного возраста службы;
  • по ряду семейных обстоятельств (все они прописаны в Законе «О воинской обязанности и военной службе»);
  • если вступил в законную силу приговор суда, который лишает, ограничивает свободу военнослужащего или лишает его военного звания.
Кроме этого, закон содержит норму, по которой демобилизоваться могут прошедшие плен военнослужащие.
Для служащих-контрактников, помимо этих причин, поводом для увольнения может быть собственно окончание контракта. Также они могут уволиться по собственному желанию — если военнослужащий иностранец или лицо без гражданства. Но в последнем случае уволить смогут только через 6 месяцев непрерывной военной службы.
По материалам:
УНІАН
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