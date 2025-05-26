Сколько европейцы платят за газ (инфографика) — Finance.ua

Сколько европейцы платят за газ (инфографика) Сегодня 20:02 — Личные финансы

Сколько европейцы платят за газ (инфографика)

В Европе больше всего за природный газ платят жители Швеции — 2,01 евро за кубометр. Самый низкий тариф в Украине — 7,96 гривны, или 0,17 евро за кубометр. Недавно «Нафтогаз» продлил действие этого фиксированного тарифа для населения до 30 апреля 2026 года.

Об этом сообщает «Слово и дело».

Инфографика: «Слово и дело»

Высокий тариф на природный газ в Швеции — 2,01 евро за кубометр. На втором месте Нидерланды, где население платит 1,77 евро, третье — Италия с тарифом 1,68 евро.

В Лихтенштейне жители платят 1,63 евро за кубометр газа, в Португалии — 1,45 евро, в Ирландии — 1,43 евро, во Франции — 1,41 евро, в Дании — 1,39 евро, в Германии — 1,31 евро, в Австрии — 1,22 евро, в Север 1,09 евро, в Греции — 1 евро.

В Бельгии, Испании и Словении кубометр газа для населения стоит 0,96 евро. В Латвии жители платят 0,93 евро за кубометр. Литве — 0,63 евро, в Румынии — 0,57 евро, в Боснии и Герцеговине — 0,54 евро, в Сербии — 0,52 евро, в Хорватии — 0,48 евро, в Венгрии — 0,33 евро, в Турции — 0,23 евро.

Самые низкие тарифы на природный газ в Грузии и Украине — 0,18 евро и 0,17 евро соответственно.

Справка Finance.ua:

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Нацбанк предполагает дальнейшую постепенную корректировку тарифов на коммунальные услуги в последующие годы, однако сроки их пересмотра являются сферой неопределенности и риском для прогноза инфляции;



украинские водоканалы заявили о необходимости пересмотра тарифов на водоснабжение, поскольку действующие цены не покрывают реальные затраты на обслуживание сетей. По словам президента Ассоциации «Укрводоканалекология» Дмитрия Новицкого, актуальный тариф в 30 гривен за кубометр воды должен быть повышен до 60 гривен для обеспечения стабильной работы предприятий.

Слово і Діло По материалам:

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