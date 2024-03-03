Сколько денег и на какие нужды тратят из госбюджета на одного нардепа (таблица) — Finance.ua

Сколько денег и на какие нужды тратят из госбюджета на одного нардепа (таблица)
На одного депутата Верховной Рады из бюджета Украины тратят около 1,6 млн гривен в год. В эту сумму входят расходы на проезд — 90 тыс. гривен в год, а также покрытие расходов на аренду жилья — более 237 тыс. гривен.
Об этом говорится в постановлении Верховной Рады о бюджете на 2024 год.
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В постановлении указано, что на месячную оплату проезда депутатам выделяют по 7,5 тыс. гривен. Народные избранники получают ежемесячно почти 19,5 тысячи гривен на оплату труда помощников-консультантов. За год эта сумма составляет 233,4 тыс. гривен.
Чиновнику покрывают расходы на аренду жилья — 238 тыс. гривен в год. Однако более миллиона гривен ежегодно члены парламента получают в Фонд для оплаты труда помощников-консультантов, что составляет 88,4 тыс. гривен в месяц.
В документе указано, что на командировку помощников-консультантов в избирательные округа из бюджета Украины выделяется 8 тыс. гривен в год. Ежемесячно выделяют по 167 гривен на оплату содержания помещений в избирательных округах.
Важно указать, что на 25 февраля 2024 года в Верховной Раде зарегистрирован 401 народный депутат.
Справка Finance.ua:
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