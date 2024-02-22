Депутаты предлагают ввести режим тотального видеонаблюдения в Украине — Finance.ua

Депутаты предлагают ввести режим тотального видеонаблюдения в Украине
В Украине предлагают ввести единую систему видеонаблюдения за гражданами, которая должна улучшить национальную безопасность и публичный правопорядок в местах проживания и пребывания людей.
Соответствующий законопроект № 11 031 «О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности» зарегистрирован в Верховной Раде.
В пояснительной записке к законопроекту внедряемые меры обосновываются заботой о безопасности населения, «присущей ведущим странам мира».
Согласно документу, идентификация граждан будет производиться на основании определенного набора биометрических данных и такой информации о лице, как имя, дата рождения, сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (пребывании), оцифрованный образ лица, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
В качестве цели в законопроекте указано, в частности:
- осуществление превентивной и профилактической деятельности, направленной на предотвращение совершения правонарушений;
- выявление правонарушений и их пресечение;
- установление и розыск скрытых лиц;
- создание условий для предотвращения и преодоления детской беспризорности;
- безопасность на транспорте, включая регулирование дорожного движения и осуществление контроля соблюдения правил дорожного движения;
- осуществление пограничного контроля и пропуска через государственную границу;
- обеспечение безопасности детей, учащихся, студентов
и т. д.
Заявлено, что система должна работать на национальную безопасность и публичный правопорядок в местах проживания и пребывания граждан.
Наблюдать предлагается за:
- «информационными объектами», в том числе физическими лицами, транспортными средствами и публичными местами;
- объектами критической, социальной, экономической, жилищно-коммунальной, транспортной, инженерной и другой инфраструктуры: парки, улицы, дороги, парковки и прочее;
- зданиями, сооружениями, в которых расположены органы власти;
- предприятиями, учреждениями и организациями государственной, коммунальной формы собственности;
- территорией и зданиями учебных заведений и здравоохранения;
- «объектами повышенной опасности».
Как отмечают в МВД, в системе видеомониторинга состояния публичной безопасности будут введены единые технические и функциональные требования к видеонаблюдению.
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«В первую очередь я хочу заметить, что система видеонаблюдения уже введена и действует. А законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде, призван создать и внедрить единые технические и функциональные требования к построению систем видеонаблюдения и видеомониторинга», — пояснил замминистра внутренних дел Леонид Тимченко.
По его словам, документ призван обеспечить единые правила информационного обмена между всеми субъектами, которые будут получать доступ к указанным системам и информации. Также будет урегулирован контроль доступа к такой информации.
Также замминистра отметил, что проект закона «О Единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности» исключит возможность использования в городах камер видеонаблюдения с программным продуктом страны-агрессора и урегулирует технические требования.
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