Депутаты предлагают ввести режим тотального видеонаблюдения в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Депутаты предлагают ввести режим тотального видеонаблюдения в Украине

Казна и Политика
108
Депутаты предлагают ввести режим тотального видеонаблюдения в Украине
Депутаты предлагают ввести режим тотального видеонаблюдения в Украине
В Украине предлагают ввести единую систему видеонаблюдения за гражданами, которая должна улучшить национальную безопасность и публичный правопорядок в местах проживания и пребывания людей.
Соответствующий законопроект № 11 031 «О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности» зарегистрирован в Верховной Раде.
В пояснительной записке к законопроекту внедряемые меры обосновываются заботой о безопасности населения, «присущей ведущим странам мира».
Читайте также
Согласно документу, идентификация граждан будет производиться на основании определенного набора биометрических данных и такой информации о лице, как имя, дата рождения, сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (пребывании), оцифрованный образ лица, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
В качестве цели в законопроекте указано, в частности:
  • осуществление превентивной и профилактической деятельности, направленной на предотвращение совершения правонарушений;
  • выявление правонарушений и их пресечение;
  • установление и розыск скрытых лиц;
  • создание условий для предотвращения и преодоления детской беспризорности;
  • безопасность на транспорте, включая регулирование дорожного движения и осуществление контроля соблюдения правил дорожного движения;
  • осуществление пограничного контроля и пропуска через государственную границу;
  • обеспечение безопасности детей, учащихся, студентов и т. д.
Читайте также
Заявлено, что система должна работать на национальную безопасность и публичный правопорядок в местах проживания и пребывания граждан.
Наблюдать предлагается за:
  • «информационными объектами», в том числе физическими лицами, транспортными средствами и публичными местами;
  • объектами критической, социальной, экономической, жилищно-коммунальной, транспортной, инженерной и другой инфраструктуры: парки, улицы, дороги, парковки и прочее;
  • зданиями, сооружениями, в которых расположены органы власти;
  • предприятиями, учреждениями и организациями государственной, коммунальной формы собственности;
  • территорией и зданиями учебных заведений и здравоохранения;
  • «объектами повышенной опасности».
Как отмечают в МВД, в системе видеомониторинга состояния публичной безопасности будут введены единые технические и функциональные требования к видеонаблюдению.
Читайте также
«В первую очередь я хочу заметить, что система видеонаблюдения уже введена и действует. А законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде, призван создать и внедрить единые технические и функциональные требования к построению систем видеонаблюдения и видеомониторинга», — пояснил замминистра внутренних дел Леонид Тимченко.
По его словам, документ призван обеспечить единые правила информационного обмена между всеми субъектами, которые будут получать доступ к указанным системам и информации. Также будет урегулирован контроль доступа к такой информации.
Также замминистра отметил, что проект закона «О Единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности» исключит возможность использования в городах камер видеонаблюдения с программным продуктом страны-агрессора и урегулирует технические требования.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.