Нацбанк предлагает обязать банки установить видеонаблюдение за работой касс — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нацбанк предлагает обязать банки установить видеонаблюдение за работой касс

Казна и Политика
120
Нацбанк предлагает обязать банки установить видеонаблюдение за работой касс
Нацбанк предлагает обязать банки установить видеонаблюдение за работой касс
Национальный банк предлагает обновить порядок организации кассовой работы и защиты помещений финансовых учреждений.
Регулятор вынес для общественного обсуждения соответствующее предложение, сообщает пресс-служба НБУ.

Что предлагает Нацбанк

Регулятор предлагает оборудовать системами технологического видеоконтроля помещения финансовых учреждений, где осуществляются кассовые операции.
Читайте также
Речь идет о банках и юридических лицах, получивших лицензию на осуществление операций с наличными деньгами и осуществляющих деятельность по обработке и хранению наличных денег.

Зачем это необходимо

Это позволит повысить качество как внутреннего контроля со стороны банков и юридических лиц, так и контроля со стороны Национального банка за проведением кассовой работы, а также при проведении проверок банков по соблюдению ими требований законодательства по вопросам финансового мониторинга и валютного законодательства.

Для этого предполагается:

  • установить запрет на выполнение кассовых операций при несоблюдении требований устройства системами технологического видеоконтроля;
  • определить требования к устройству помещений системами технологического видеоконтроля;
  • урегулировать вопрос о порядке предоставления инспекционной группе Национального банка видеоматериалов из систем технологического видеоконтроля в случае их внедрения.
Читайте также
В Нацбанке сообщили, что предусматривается определенный переходный период, чтобы предоставить возможность банкам и юридическим лицам должным образом подготовиться к выполнению указанных требований.
Напомним, по состоянию на 1 января 2024 года в Украине насчитывалось 5138 действующих структурных подразделений банков. За год их количество сократилось на 198. Больше всего отделений в государственном Ощадбанке — 1182, который в 2023 году вернул себе лидерство по количеству отделений. Кроме того, 600 отделений банка временно приостановлены. Государственный ПриватБанк находится на втором месте — 1 132 отделения.
За 11 месяцев 2023 года, по данным Национального банка Украины, банки в Украине заработали 130,5 млрд грн. Количество банков сократилось, зато их доходы выросли вдвое по сравнению с периодом до начала полномасштабного вторжения в 2021. Лишь 4 банка из 63 получили убытки.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Получить больше с депозита 💰

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.