Нацбанк предлагает обязать банки установить видеонаблюдение за работой касс — Finance.ua

Нацбанк предлагает обязать банки установить видеонаблюдение за работой касс Сегодня 11:30 — Казна и Политика

Нацбанк предлагает обязать банки установить видеонаблюдение за работой касс

Национальный банк предлагает обновить порядок организации кассовой работы и защиты помещений финансовых учреждений.

Регулятор вынес для общественного обсуждения соответствующее предложение, сообщает пресс-служба НБУ.

Что предлагает Нацбанк

Регулятор предлагает оборудовать системами технологического видеоконтроля помещения финансовых учреждений, где осуществляются кассовые операции.

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Речь идет о банках и юридических лицах, получивших лицензию на осуществление операций с наличными деньгами и осуществляющих деятельность по обработке и хранению наличных денег.

Зачем это необходимо

Это позволит повысить качество как внутреннего контроля со стороны банков и юридических лиц, так и контроля со стороны Национального банка за проведением кассовой работы, а также при проведении проверок банков по соблюдению ими требований законодательства по вопросам финансового мониторинга и валютного законодательства.

Для этого предполагается:

установить запрет на выполнение кассовых операций при несоблюдении требований устройства системами технологического видеоконтроля;

определить требования к устройству помещений системами технологического видеоконтроля;

урегулировать вопрос о порядке предоставления инспекционной группе Национального банка видеоматериалов из систем технологического видеоконтроля в случае их внедрения.

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В Нацбанке сообщили, что предусматривается определенный переходный период, чтобы предоставить возможность банкам и юридическим лицам должным образом подготовиться к выполнению указанных требований.

Напомним, по состоянию на 1 января 2024 года в Украине насчитывалось 5138 действующих структурных подразделений банков. За год их количество сократилось на 198. Больше всего отделений в государственном Ощадбанке — 1182, который в 2023 году вернул себе лидерство по количеству отделений. Кроме того, 600 отделений банка временно приостановлены. Государственный ПриватБанк находится на втором месте — 1 132 отделения.

За 11 месяцев 2023 года, по данным Национального банка Украины, банки в Украине заработали 130,5 млрд грн. Количество банков сократилось, зато их доходы выросли вдвое по сравнению с периодом до начала полномасштабного вторжения в 2021. Лишь 4 банка из 63 получили убытки.

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