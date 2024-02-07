НБУ инициирует обновление законодательства о бюро кредитных историй — Finance.ua

НБУ инициирует обновление законодательства о бюро кредитных историй Сегодня 17:37 — Личные финансы

НБУ инициирует обновление законодательства о бюро кредитных историй

Национальный банк Украины предложил внести изменения в законодательство о государственном регулировании и функционировании бюро кредитных историй (далее — БКИ), учитывая ключевое значение этих учреждений для рынка потребительского кредитования.

Для чего это? Как отмечают у регулятора, такой шаг обусловлен потребностью осовременивания законодательства относительно сервисов бюро и направлен на усиление механизмов защиты прав заемщиков, усовершенствование системы обмена кредитной информацией, защиты персональных данных и повышение уровня ответственного кредитования, внедрение эффективной надзорной функции Национального банка за соблюдением законодательства в сфере формирования и оборота кредитных историй.

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Что предлагают изменить

Предложенными изменениями предусмотрены:

возможность заемщика, кроме доступа к истории и обжалования недостоверной информации, приобщать к кредитному отчету информацию о нежелании заключать кредитные сделки для защиты от возможных мошеннических действий;

обязанность БКИ своевременно исправлять ошибочные данные и обеспечивать надежную защиту данных, сохранять кредитную историю в течение 10 лет и должным образом ее уничтожать, прозрачный механизм обращения заемщика;

обязанность кредитора / нового кредитора получать согласие заемщика и предоставить его по запросу БКИ/НБУ, хранить в течение 10 лет, информировать заемщика о названии и адресе БКИ, основании и цели сбора и использования данных;

полномочия НБУ принимать нормативно правовые акты и рекомендации, реагировать на выявленные нарушения в процессе рассмотрения обращений заемщиков, применять корректирующие меры и меры воздействия за нарушение указанных норм и т. п.

«В то же время обновление законодательства призвано установить справедливые правила игры для всех участников рынка для сохранения полноты, чистоты и достоверности данных и обеспечения целевого использования кредитной истории исключительно для оценки кредитоспособности, управления кредитным риском и верификации клиента», — отмечают в НБУ.

С этой целью:

новый кредитор будет обязан обновлять информацию в кредитной истории в случае получения права требования по кредитной сделке, что обеспечит доступ участников рынка к актуальным данным;

появится возможность трансграничного обмена данными между национальными и иностранными бюро, что позволит получать через бюро кредитных историй информацию о задолженности клиентов перед иностранными кредиторами;

кредитор/новый кредитор сможет использовать идентификационные данные заемщика исключительно для урегулирования просроченной задолженности по потребительскому кредиту своего должника или если лицо является представителем/наследником/поручителем/имущественным поручителем по такому договору;

коллекторская компания сможет получить такие данные только от кредитора/нового кредитора и использовать их исключительно для взаимодействия с должником такого кредитора/нового кредитора или, если лицо является представителем/наследником/поручителем/имущественным поручителем по такому договору;

предусматривается установить штраф от 3 000 до 6 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан за использование данных кредитной истории не по целевому назначению, что будет считаться нарушением требований по этическому поведению;

предусматривается ввести штрафы за непредоставление / несвоевременное предоставление / предоставление недостоверной информации заемщику, за непредставление / несвоевременное представление / предоставление недостоверной информации в НБУ, за уклонение от исполнения / несвоевременное исполнение письменного предупреждения и т. д.

Другим важным аспектом предлагаемых изменений является усовершенствование регулирования и надзора за деятельностью БКИ, в частности, установление требований к их структуре собственности, руководителей и системы внутреннего контроля, что обеспечит надлежащий уровень институциональной способности БКИ предоставлять современные и качественные сервисы.

Национальный банк надеется на поддержку народных депутатов Украины и продолжение плодотворного сотрудничества по имплементации необходимых изменений. Ведь новые правила обеспечат новые возможности как для БКИ, так и кредиторов и заемщиков, станут логичным продолжением работы по развитию ответственного кредитования в Украине.

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