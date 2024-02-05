Банки увеличили уровень одобрения кредитных заявок — Finance.ua

Банки увеличили уровень одобрения кредитных заявок Сегодня 11:03 — Кредит&Депозит

Уровень одобрения банками заявок вырос для всех типов корпоративных кредитов.

Где больше всего

Больше всего выросли кредиты для малых и средних предприятий. Далее рос уровень одобрения заявок для кредитов населению, больше всего — на ипотеку.

Об этом сообщил Нацбанк.

По результатам ежеквартального опроса банков об условиях кредитования улучшение основных показателей продолжается и большинство респондентов ожидает роста кредитования предприятий и населения в следующие 12 месяцев.

Спрос на корпоративные кредиты в IV квартале в дальнейшем восстанавливался, как и в 2023 году. Впервые за последние пять кварталов спрос крупных предприятий вырос заметнее, чем спрос на займы МСП.

Ипотека

Спрос на ипотеку снизился, что прервало тенденцию его выше годового роста. В основном об этом отметили крупные банки. Спрос на потребительские займы не изменился.

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Респонденты прогнозируют дальнейший рост спроса на займы бизнеса в I квартале 2024 года. Больше всего — на гривневые и краткосрочные кредиты, займы крупным компаниям. Ожидается, что спрос на ипотеку уменьшится, а на потребительские займы — не изменится.

МСБ

Банки смягчили кредитные стандарты для МСП, в то же время усилили для бизнеса в целом под давлением худших ожиданий развития отдельных отраслей или предприятий относительно обменного курса и потребности в капитале. В I квартале банки ожидают смягчения стандартов для МСП, а по валютным и долгосрочным займам они усилятся.

Кредитные стандарты для ипотеки в IV квартале впервые за год не смягчились, а остались неизменными. В то же время финучреждения в дальнейшем смягчали стандарты для потребительских займов и ожидают этого и в дальнейшем.

При этом банки прогнозируют снижение качества кредитного портфеля. Валютный, кредитный и операционный риски выросли в ІV квартале 2023 года и в дальнейшем усилятся, отметили респонденты.

Справка Finance.ua:

банки довольно оптимистично настроены по поводу увеличения кредитования, более того, они закладывают возобновление кредитования в свои бизнес-планы и готовы наращивать кредитные портфели. Об этом сказал член совета НБУ Василий Фурман;

за три недели с начала 2024 года банки выдали бизнесу 787 кредитов на 4,3 млрд грн. С начала действия программы (февраль 2020 года) было выдано почти 80 тысяч кредитов на 271 млрд грн. 254 предпринимателя получили на прошлой неделе кредиты по программе «Доступные кредиты» на общую сумму 1,6 млрд грн.



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