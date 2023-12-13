Ипотека в Польше: в каких банках самые выгодные условия кредитования для украинцев — Finance.ua

Ипотека в Польше: в каких банках самые выгодные условия кредитования для украинцев Сегодня 08:01 — Кредит&Депозит

Ипотека в Польше: в каких банках самые выгодные условия кредитования для украинцев

С началом полномасштабной войны в Украине в 2022 году и ввиду вызванной ею волны украинских мигрантов цены на аренду квартир в Польше выросли до 25% и остались в среднем на этом же уровне и до настоящего времени. Одним из вариантов не связываться с арендой является приобретение жилья в ипотеку.

Особых предложений для граждан Украины у польских банков нет. Но во многих банках, работающих в Польше (но не у всех), украинцам, как и всем остальным иностранцам, доступен такой продукт.

Finance.ua исследовал, у каких банков в Польше самые выгодные условия кредитования для украинцев. При выборе предложения конкретного банка мы должны учесть следующие составляющие:

Маржа — постоянная величина, устанавливаемая банком, который предоставляет кредит, фиксируется в договоре и больше не меняется. На сумму маржи влияют сумма и срок кредита, размер первого взноса, предложения банка и прочее.

WIBOR (размер межбанковской кредитной ставки) — переменная величина. Пересматривается обычно раз в 3 месяца Советом денежно-кредитной политики Польши. Может меняться как в большую, так и в меньшую сторону. На ее основе банки определяют базовую ставку. Отдельные банки могут рассчитывать ее раз в 6 месяцев или раз в год.

Комиссия за выдачу кредита (prowizja) — выплачивается единовременно.

Фактическая годовая процентная ставка (RRSO) — полная стоимость кредита, которую мы выплатим банку с учетом всех расходов, выраженная в процентах годовых от общей суммы кредита.

Иногда выгоднее заплатить более высокие комиссионные и иметь более низкую маржу — особенно если мы берем кредит на длительный срок.

Как правило, банки предлагают, а часто даже обязывают для предоставления кредита приобрести также другие банковские продукты, например открытие банковского счета, кредитная карта , страхование.

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При выборе самого выгодного предложения следует обратиться за помощью к кредитному эксперту. От него вы сможете в доступной форме получить сравнительный анализ предложений отдельных банков, а также он будет заниматься дальнейшим кредитным обслуживанием и урегулированием формальностей в банке.

Для получателя кредита эта услуга бесплатна (кредитные эксперты зарабатывают на комиссионных по предоставленному нам банком кредиту). Обычно эксперт может договориться о более выгодных условиях предоставления кредита, чем если бы мы делали это самостоятельно.

Кредит можно взять сроком до 35 лет.

Рассмотрим лучшие предложения от банков, принимающих заявления на ипотечные кредиты от граждан Украины (данные на ноябрь 2023 года, по материалам totalmoney. pl).

Детальнее о том, как взять кредит на жилье в Польше, читайте в нашей статье:

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