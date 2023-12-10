В каких городах может вырасти цена в новостройках в 2024 году: прогноз экспертов — Finance.ua

В каких городах может вырасти цена в новостройках в 2024 году: прогноз экспертов
В следующем году цена квадратного метра в новых ЖК может вырасти на 10−15%. Однако такое повышение цен эксперты прогнозируют только в некоторых городах.
Специалисты говорят, что это касается только Киева и городов на западе страны, например, Львова, Ужгорода, Ивано-Франковска
и т. д. Цены на квартиры в новостройках вырастут по ряду причин.
Стоимость жилья вырастет на 10−15%
Больше всего на себестоимость сейчас влияют:
- катастрофическая нехватка квалифицированных строителей (мобилизация, привлечение работников в процессы восстановления на государственном уровне (восстановление инфраструктуры, строительство с нуля магистральных водопроводов после подрыва Каховской ГЭС
и т. п.);
- удорожание стройматериалов под влиянием изменения логистических цепочек;
- потери рабочих мощностей в восточных и южных областях;
- удорожание сырья.
Коммерческий директор компании «Интергал-Буд» Анна Лаевская отмечает, что рост себестоимости строительства весьма существенен — до 40%. Эти расходы застройщики вынуждены постепенно переводить на стоимость квадратного метра.
Сейчас мы видим, что рынок небольшими темпами, но восстанавливается, поэтому цены растут, скидки уменьшаются, программы лояльности отменяются. Не в последнюю очередь этому будут способствовать государственная ипотека и программы компенсации за утраченное и поврежденное жилье, которые усиливают реальный спрос на рынке. Что касается цен в следующем, 2024 году, мы прогнозируем увеличение стоимости еще как минимум на 10−15%, — объяснила Анна Лаевская.
Уровень ценовых колебаний на первичном рынке недвижимости будет зависеть и от региона.
«Цены на жилье будут неизменными или упадут в регионах, граничащих с рф и в прифронтовых районах. Наоборот, будет расти стоимость квадратного метра в условно безопасных регионах, например, на западе Украины. Среди ведущих факторов влияния на цены также следует отметить настроение покупателя, курс национальной валюты к доллару, темпы возобновления строительства», — объяснила руководитель департамента продаж компании Greenville Сусанна Караханян.
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