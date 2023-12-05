Фонд Европейского инвестиционного банка для Украины одобрил первый проект, €25 млн направят на поддержку МСБ — Finance.ua

Фонд Европейского инвестиционного банка для Украины одобрил первый проект, €25 млн направят на поддержку МСБ Сегодня 20:40 — Фондовый рынок

Фонд Европейского инвестиционного банка для Украины одобрил первый проект, €25 млн направят на поддержку МСБ

Фонд EU for Ukraine, управляемый Европейским инвестиционным банком, одобрил инвестиции в размере €25 млн для Horizon Capital Growth Fund IV, направленные на укрепление малого и среднего бизнеса в Украине и Молдове.

Об этом сообщает пресс-служба ЕИБ.

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Фонд ЕС для Украины, управляемый Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), провел первое заседание Комитета вкладчиков. Государства-члены ЕС дали добро на финансирование первого проекта фонда — инвестиции в размере €25 млн в украинский фонд роста капитала Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV), которым управляет Horizon Capital.

Отмечается, что финансирование в первую очередь нацелено на компании с небольшими активами, богатые человеческим капиталом, и технологические компании, ориентированные на экспорт.

Инвестиции в HCGF IV знаменуют первый проект Фонда ЕС для Украины, инициированный ЕИБ весной 2023 года. Этот фонд является частью более широкой инициативы ЕС для Украины, которая имеет целью быстрое удовлетворение неотложных потребностей Украины и поддержание экономической стабильности.

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Основная цель фонда — поддержка государственных и частных проектов, в основном в сфере муниципальной инфраструктуры и доступа к финансированию для украинских предпринимателей.

С момента начала полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году ЕИБ предложил немедленную помощь Украине, выделив €1,7 млрд финансирования с 2022 года и помогая финансировать ремонт разрушенной инфраструктуры. Банк ЕС также предоставил кредитную линию в размере €4 млрд для поддержки интеграции беженцев из Украины в странах ЕС.

HCGF IV находится в процессе привлечения не менее €274 млн для инвестиций в акционерный капитал, уделяя особое внимание технологическим и экспортно ориентированным малым и средним предприятиям в Украине и Молдове.

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