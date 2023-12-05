Фонд Европейского инвестиционного банка для Украины одобрил первый проект, €25 млн направят на поддержку МСБ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Фонд Европейского инвестиционного банка для Украины одобрил первый проект, €25 млн направят на поддержку МСБ

Фондовый рынок
19
Фонд Европейского инвестиционного банка для Украины одобрил первый проект, €25 млн направят на поддержку МСБ
Фонд Европейского инвестиционного банка для Украины одобрил первый проект, €25 млн направят на поддержку МСБ
Фонд EU for Ukraine, управляемый Европейским инвестиционным банком, одобрил инвестиции в размере €25 млн для Horizon Capital Growth Fund IV, направленные на укрепление малого и среднего бизнеса в Украине и Молдове.
Об этом сообщает пресс-служба ЕИБ.
Читайте также
Фонд ЕС для Украины, управляемый Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), провел первое заседание Комитета вкладчиков. Государства-члены ЕС дали добро на финансирование первого проекта фонда — инвестиции в размере €25 млн в украинский фонд роста капитала Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV), которым управляет Horizon Capital.
Отмечается, что финансирование в первую очередь нацелено на компании с небольшими активами, богатые человеческим капиталом, и технологические компании, ориентированные на экспорт.
Инвестиции в HCGF IV знаменуют первый проект Фонда ЕС для Украины, инициированный ЕИБ весной 2023 года. Этот фонд является частью более широкой инициативы ЕС для Украины, которая имеет целью быстрое удовлетворение неотложных потребностей Украины и поддержание экономической стабильности.
Читайте также
Основная цель фонда — поддержка государственных и частных проектов, в основном в сфере муниципальной инфраструктуры и доступа к финансированию для украинских предпринимателей.
С момента начала полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году ЕИБ предложил немедленную помощь Украине, выделив €1,7 млрд финансирования с 2022 года и помогая финансировать ремонт разрушенной инфраструктуры. Банк ЕС также предоставил кредитную линию в размере €4 млрд для поддержки интеграции беженцев из Украины в странах ЕС.
HCGF IV находится в процессе привлечения не менее €274 млн для инвестиций в акционерный капитал, уделяя особое внимание технологическим и экспортно ориентированным малым и средним предприятиям в Украине и Молдове.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.