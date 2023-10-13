ЕИБ выделяет 30 миллионов евро на муниципальную инфраструктуру и городской транспорт в Украине — Finance.ua

ЕИБ выделяет 30 миллионов евро на муниципальную инфраструктуру и городской транспорт в Украине
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявил, что выделяет 30 млн евро на проекты в пострадавшей от войны Украине.
Об этом идет речь в сообщении представительства ЕС в Украине.
«30,7 млн евро, подкрепленные гарантиями ЕС, улучшат муниципальную инфраструктуру и городской общественный транспорт, в частности, в крупных городах, таких как Киев, Одесса и Львов», — говорится в сообщении.
На что пойдут эти деньги? Финансирование включает 22 млн евро на закупку экологически чистых автобусов и трамваев и 8,7 млн евро на различные ключевые муниципальные проекты, такие как рекультивация свалки, внедрение энергоэффективных мероприятий в детских садах, улучшение систем водоснабжения и водоотведения.
В ЕИБ объяснили, что выделенное финансирование в размере 30,7 млн евро будет направлено на решение неотложных потребностей по модернизации таких украинских городов, как Киев, Одесса, Львов, Луцк и Сумы, чтобы обеспечить постоянную мобильность и удовлетворение жизненно важных инфраструктурных потребностей этих муниципалитетов.
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Так, 22 млн евро было выделено на приобретение новых экологически чистых троллейбусов и трамваев для Киева, Львова и Одессы, произведенных украинскими компаниями.
Остальные 8,74 млн евро направили на поддержку ключевых муниципальных проектов, таких как рекультивация Грибовицкой свалки и управление твердыми бытовыми отходами во Львове, внедрение энергоэффективных мероприятий в детских садах Сум, а также улучшение систем водоснабжения и водоотведения в Луцке.
«ЕИБ непоколебимо поддерживает Украину. Это новое финансирование подчеркивает наше обязательство поддержать не только в оказании немедленной помощи, но и в долгосрочном восстановлении страны».
Независимо от того, идет ли речь о новом трамвайном сообщении или улучшении местных услуг, все, что мы делаем, направлено на содействие экономическому восстановлению и нормализации повседневной жизни пораженного войной украинского народа", — заявил президент ЕИБ Вернер Хойер.
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