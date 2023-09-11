ЕИБ профинансирует громады и города Украины по энергоэффективности: как принять участие — Finance.ua

ЕИБ профинансирует громады и города Украины по энергоэффективности: как принять участие Сегодня 19:33 — Личные финансы

ЕИБ профинансирует громады и города Украины по энергоэффективности: как принять участие

11 сентября Европейский инвестиционный банк объявил конкурс: «Энергоэффективность общественных зданий в Украине». Проекты-финалисты будут профинансированы ЕИБ.

Финансирование будет предоставлено на термомодернизацию общественных зданий, однако также на строительные работы (в том числе ремонтные работы повреждений, полученных в результате военной агрессии россии).

Цель финансового соглашения — введение энергоэффективных мероприятий в общественных зданиях, в частности в больницах, школах, высших учебных заведениях, детсадах, аптеках, библиотеках и т. д.

Принять участие в отборе могут малые/средние города и громады по всей Украине, за исключением тех, которые расположены в районе проведения военных действий или находятся во временной оккупации/окружении.

Заявки должны быть поданы органами местного самоуправления. Отбор пройдет в два этапа:

— Для участников с готовой проектной документацией.

— Для участников без готовой проектной документации (после предварительного отбора такие участники будут обязаны подготовить документацию и подать ее на оценку проекта).

Как принять участие в конкурсе ЕИБ

Для этого до 10 декабря нужно отправить следующие документы:

заполненную Анкету на участие в Проекте «Энергоэффективность общественных зданий в Украине» по форме, приведенной в приложении 2 к этому Порядку;

сводную информацию о проектах термомодернизации, предлагаемых для реализации, по форме, приведенной в приложении 3 к этому Порядку;



заверенную в установленном законодательством порядке копию решения сельского, поселкового, городского, районного, областного совета о намерении получить ссуду по Программе, которое должно содержать: цель заимствования, форму осуществления заимствования, существенные условия заимствования — вид, размер, валюта, срок, проценты за пользование заимствованием и сроки их уплаты, а также размер основной суммы долга, имущественное или иное обеспечение выполнения обязательств по заимствованию;



отчет по энергетическому аудиту зданий и/или энергетический сертификат, изготовленные в соответствии с законодательством Украины;



отчет по энергетическому аудиту зданий и/или энергетический сертификат, изготовленные в соответствии с законодательством Украины;

Читайте также Как бизнесу получить до 10 тысяч евро на энергоэффективность

отчет по результатам обследования, составленный в соответствии с Порядком проведения обследования принятых в эксплуатацию объектов строительства, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 12 апреля 2017 г. № 257, Методики проведения обследования и оформления его результатов, утвержденной приказом Министерства развития общин и территорий Украины от 06 августа 2022 № 144 и зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 09 августа 2022 за № 898/38 234;

документы, указанные в пункте 6 Порядка осуществления местных заимствований, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16 февраля 2011 № 110;

проектная документация на проекты термомодернизации, утвержденная в соответствии с законодательством Украины (в случае готовности такой документации на дату подачи заявки);

гарантийное письмо с информацией, указанной в подпунктах 4.1 — 4.3 пункта 4, подпункте 4.6 пункта 4, подпункте 6.2 пункта 6 Критериев приемлемости Конечных Бенефициаров (приложение 1);

информацию в произвольной форме, указанную в подпунктах 2.3 — 2.6 пункта 2, подпункте 3.2 пункта 3, подпунктах 4.4, 4,5 пункта 4, подпунктах 5.1, 5.2 пункта 5, подпункте 6.1 пункта 6, подпункте 7,1 пункта 7. Критериев приемлемости Конечных Бенефициаров (приложение 1).

подать на электронный адрес UPBEE. Для участия в отборе до 10 декабря 2023 года включительно проектные предложения с сопроводительными документами необходимоUPBEE. proposal@mtu.gov.ua

Дополнительную информацию можно получить по электронному адресу UPBEE. support@mtu.gov.ua или по телефону +380 50 332 61 49 (WhatsApp, Telegram), +380 44 351 46 31.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.