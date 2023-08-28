Как бизнесу получить до 10 тысяч евро на энергоэффективность — Finance.ua

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Как бизнесу получить до 10 тысяч евро на энергоэффективность

Личные финансы
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Как бизнесу получить до 10 тысяч евро на энергоэффективность
Как бизнесу получить до 10 тысяч евро на энергоэффективность
Общественная организация «Международный фонд развития» объявила о старте грантового конкурса для поддержки внедрения предприятиями мер по энергоэффективности в рамках проекта «Поддержка энергомодернизации предприятий в военное время».
Проект направлен на повышение энергоэффективности промышленных предприятий и предприятий, пострадавших от военных действий, путем проведения мероприятий по развитию потенциала, экспресс-энергоаудитов и предоставления мини-грантов на внедрение энергоэффективных мероприятий для предприятий.

Грантовая поддержка

Победители отбора получат грант в размере 10 000 евро на одно предприятие. Средства могут быть использованы предприятиями исключительно для финансирования энергоэффективных мер, определенных в грантовом договоре по результатам проведения энергоаудита.
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Для кого?

  • Участие в конкурсе могут принять частные предприятия производственного сектора.
  • Приоритет будет предоставляться предприятиям, которые временно переместились в другие административно-территориальные единицы и продолжают свою хозяйственную деятельность.

Как принять участие?

Для участия в конкурсе необходимо до 1 сентября 2023 года заполнить заявку на украинском языке и отправить ее на электронный адрес info@in-fd.com.
Загрузить форму анкеты конкурсной заявки можно по этой ссылке.

Справка Finance.ua:

  • с 1 августа стартовала очередная волна подачи заявлений на гранты для развития перерабатывающих предприятий по правительственной программе «єРобота». По грантовой программе для перерабатывающих предприятий «Новый уровень» предприниматели могут получить грант до 8 млн грн на развитие бизнеса. При этом обязательным условием предоставления средств является создание получателем гранта новых рабочих мест, в частности он должен создать до 25 рабочих мест. Подробности о программе ищите здесь.
По материалам:
Finance.ua
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