Какие государственные гранты могут получить военнослужащие для создания бизнеса — детали от Минэкономики Сегодня 12:45 — Казна и Политика

Какие государственные гранты могут получить военнослужащие для создания бизнеса — детали от Минэкономики

Замминистра экономики Татьяна Бережная рассказала о государственных грантах, которые могут получить военнослужащие и их семьи для создания бизнеса.

Об этом она сказала в эфире программы « Укринформ: вечерний стрим ».

«В настоящее время более миллиона человек принимают участие в боевых действиях. Пока не состоялась демобилизация, у нас есть небольшая возможность подготовиться к моменту, когда они вернутся в гражданскую жизнь и будут искать себя», — отметила Бережная.

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В этом контексте заместитель министра экономики уточнила, что государство работает по трем направлениям.

«Первое — привлечение наших защитников и защитниц к предпринимательству. Второе — адаптация на рабочем месте и создание рабочих мест для них. И третье — это, конечно же, получение новых знаний, умений для того, чтобы найти себя в новой жизни», — объяснила заместитель министра экономики.

Бережная напомнила, что украинские власти создали грантовую программу для ветеранов, которая предусматривает получение грантов до ₴1 миллиона для развития или создания собственного бизнеса.

Также она рассказала о программе, предусматривающей возможность для мужа или жены военного получить грант в размере до 500 тысяч для развития или создания собственного бизнеса. По словам заместителя министра экономики, на эту программу подали 226 заявок, а получили гранты 41 человек.

В то же время Бережная проинформировала, что сейчас создается коалиция помощи ветеранским бизнесам, куда уже присоединились Киевская школа экономики и Ассоциация предпринимателей-ветеранов АТО.

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«Эти общественные организации будут помогать тем ветеранам, которые получили гранты, будут давать им консультации на этапе реализации бизнес-идеи», — пояснила Бережная.

Кроме того, заместитель министра экономики подчеркнула, что государство работает над созданием комфортных условий труда для военных, которые после демобилизации будут работать в найме.

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Укрінформ По материалам:

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