Кабмин определил размер разовых выплат ветеранам ко Дню Независимости — Finance.ua

Кабмин определил размер разовых выплат ветеранам ко Дню Независимости
Кабинет Министров принял постановление о социальной защите ветеранов войны и жертв нацистских преследований. Выплаты ко Дню Независимости граждане получат в размере от 450 до 3100 гривен.
Об этом свидетельствует постановление от 21 июля 2023 г. № 754.
Пособие выплачивается до 24 августа 2023 года в следующем размере:
1) лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:
- I группы — 3 100 гривен;
- II группы — 2 900 гривен;
- III группы — 2 700 гривен;
2) участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей, — 1 000 гривен;
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3) лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, — 3 100 гривен;
4) членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен согласно пункту 1 статьи 10 закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, а также супругам (мужчинам) умерших лиц с инвалидностью боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак во второй раз, — 650 гривен.
Напомним, по данным Минфина, в целом для социальной помощи населению в 2023 году в госбюджете предусмотрено 163,1 млрд гривен, что на 12,4 млрд грн больше, чем в 2022 году (150,7 млрд гривен).
Наибольшие расходы предусмотрены на военные цели. По данным Счетной палаты, только в I квартале 2023 года за счет исключительно внутренних источников поступлений 61% расходов государственного бюджета направили на обороноспособность и безопасность Украины — 389 млрд гривен.
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