ТОП-5 областей, где фермеры получили больше всего кредитов — Finance.ua

ТОП-5 областей, где фермеры получили больше всего кредитов Сегодня 20:00 — Кредит&Депозит

ТОП-5 областей, где фермеры получили больше всего кредитов

375 агрохозяйств с начала 2024 года уже получили 3 млрд грн банковских кредитов. Из них по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9%» — 264 хозяйства профинансировано на 1 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.

Наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии следующих областей:

Киевская — 1,6 млрд грн выделено для 38 предприятий;

Харьковская — 194,7 млн ​​грн для 20 предприятий;

Черниговская — 161,5 млн грн для 16;

Львовская — 145 млн грн для 31;

Днепропетровская — 110,8 млн грн для 22;

Винницкая — 108 млн грн для 33.

По программе «Доступные кредиты 5−7-9%» больше всего получили предприятия трех областей:

Харьковская — 186,7 млн ​​грн выделено для 19 хозяйств;

Киевская — 128,9 млн грн для 27;

Львовская — 127,6 млн грн для 21;

Винницкая — 92,6 млн грн для 25.

Напомним, за нарушение правил экспорта агропродукции в некоторые страны ЕС предпринимателей на 6 месяцев будут лишать верификации. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский. Он напомнил, что правительство приняло постановление, согласно которому совершенствуются правила экспорта отдельных видов сельскохозяйственной продукции, чтобы предотвратить злоупотребления.

Теперь предприятие может быть исключено из перечня верифицированных субъектов агропромышленного комплекса, если от Болгарии, Румынии, Словакии, Венгрии или Польши поступит информация, что продукция, загруженная для транзита через эти страны, на самом деле осталась в одной из этих стран.

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