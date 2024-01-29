Фермерів позбавлятимуть верифікації за порушення правил експорту до деяких країн ЄС — Finance.ua

Фермерів позбавлятимуть верифікації за порушення правил експорту до деяких країн ЄС Сьогодні 20:40 — Аграрний ринок

Фермерів позбавлятимуть верифікації за порушення правил експорту до деяких країн ЄС

За порушення правил експорту агропродукції до деяких країн ЄС підприємців на 6 місяців позбавлятимуть верифікації.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час онлайн-зустрічі з міністром сільського господарства та продовольства Республіки Болгарія Кирилом Ватєвим.

Сольський нагадав, що уряд ухвалив постанову , згідно з якою удосконалюються правила експорту окремих видів сільськогосподарської продукції, щоб запобігти зловживанням.

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Відтепер підприємство може бути виключене із переліку верифікованих суб'єктів агропромислового комплексу, якщо від Болгарії, Румунії, Словаччини, Угорщини чи Польщі надійде інформація, що продукція, завантажена для транзиту через ці країни, насправді залишилася в одній із цих країн.

«Наприклад, якщо, згідно з документами, соняшник їхав до Греції, але був проданий у Болгарії, то підприємець буде виключений з переліку верифікованих суб'єктів агропромислового комплексу. І повторно подати заяву на включення до переліку верифікованих суб'єктів зможе не раніше, ніж через шість місяців після виключення», — пояснив Сольський.

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Своєю чергою, Кирило Ватєв підтримав рішення українського уряду, зазначивши що воно сприятиме ефективній співпраці між країнами.

Міністри домовилися й надалі ретельно відстежувати ситуацію, щоб всі перевізники чітко дотримувалися правил, та контролювати переміщення сільськогосподарські продукції.

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