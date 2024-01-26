В Україні запрацював Фонд часткового гарантування кредитів в сільському господарстві — Мінагрополітики — Finance.ua

В Україні запрацював Фонд часткового гарантування кредитів в сільському господарстві — Мінагрополітики Сьогодні 21:30 — Кредит&Депозит

В Україні запрацював Фонд часткового гарантування кредитів в сільському господарстві — Мінагрополітики

В Україні запрацював Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, який надаватиме гарантії під кредити малим фермерам, які обробляють до 500 га землі.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

«В Україні запрацював Фонд часткового гарантування кредитів в сільському господарстві. За словами міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського діяльність Фонду спрямована на підтримку дрібних, малих та середніх фермерів, які обробляють землю до 500 га», — повідомляють в Мінагрополітики.

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Зазначається, що позичальники зможуть отримати інвестиційні кредити на термін до 7 років, кредити для купівлі землі до 10 років, та обігові кошти на строк до 3 років, з максимальною сумою кредиту на одного позичальника 30 млн гривень.

Щоб отримати доступ до гарантій Фонду, фермеру необхідно зареєструватися в Державному аграрному реєстрі.

Як наголосив міністр, Фонд гарантуватиме перед українськими банками покриття до 50% зобов’язань по кредиту.

«Ще кілька років тому ми почали шукати додатковий інструмент, щоб зацікавити банки кредитувати саме таких клієнтів. У яких часом навіть застави не вистачає для отримання кредиту. Фонд гарантуватиме перед українськими банками покриття до 50% зобов’язань по кредиту. Це хороший інструмент для невеликих аграріїв, щоб мати можливість отримувати кредити», — сказав Сольський.

Він також зазначив, що коштів для ефективної роботи фонду достатньо і закликав банки інвестувати в розвиток фермерських господарств.

Фонд достатньо капіталізований для початку діяльності завдяки гранту в розмірі 10 мільйонів євро, який наданий Європейським Союзом для Проекту Світового банку «Зміцнення Фонду часткових кредитних гарантій у сільському господарстві».

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