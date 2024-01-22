У ЄС планують дозволити обмежений імпорт української продукції до певних країн — Finance.ua

У ЄС планують дозволити обмежений імпорт української продукції до певних країн Сьогодні 20:23 — Казна та Політика

У ЄС планують дозволити обмежений імпорт української продукції до певних країн

Єврокомісія цього тижня оголосить зміни до торговельного законодавства Євросоюзу, які дозволять сусідам України запроваджувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції.

Про це повідомив єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс в інтерв'ю Financial Times.

За його словами, пропозиція має надійти цього тижня і, ймовірно, включатиме «специфічні для кожної країни захисні заходи», які дозволять Брюсселю блокувати імпорт, якщо ринок певної країни буде переповнений. Європейському парламенту та Раді Євросоюзу запропонують продовжити безмитний режим для експорту з України до червня 2025 року, але з застереженнями.

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Валдіс Домбровскіс зазначив, що розподіл експорту української сільськогосподарської продукції відбувається нерівномірно.

«Його відчувають насамперед найближчі сусідні країни, тоді як для ринку ЄС в цілому він не створює значних перешкод», — додав єврокомісар.

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Він зауважив, що після початку переговорів про вступ України до Євросоюзу постане питання про лібералізацію взаємної торгівлі. Тобто не тільки ЄС, але й Україна повинна буде знизити деякі торговельні бар'єри для збільшення постачань з Євросоюзу.

Крім того, представники ЄС на умовах анонімності розповіли, що наразі розглядається можливість введення квот на м’ясо птиці, цукор і яйця з України, однак жодного рішення щодо цього ще немає.

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