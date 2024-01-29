Кабмін продовжив повернення раніше отриманих аграріями кредитів до 31 березня 2025 року — Finance.ua

Кабмін продовжив повернення раніше отриманих аграріями кредитів до 31 березня 2025 року Сьогодні 09:33 — Аграрний ринок

Кабмін продовжив повернення раніше отриманих аграріями кредитів до 31 березня 2025 року

Кабінет Міністрів продовжив на один рік термін кредитування суб'єктів підприємництва — сільгосптоваровиробників — за укладеними раніше кредитними договорами до 31 березня 2025 року.

«Внесено зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва. Пролонговано на один рік строк кредитування суб'єктів підприємництва — сільськогосподарських товаровиробників — за укладеними кредитними договорами до 31 березня 2025 року», — повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 26 січня.

Також запроваджено механізм надання часткових гарантій банкам за кредитними зобов’язаннями суб'єктів малого і середнього підприємництва, що провадять діяльність у галузі сільського господарства, відповідно до закону «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві».

Окрім того, викладено в новій редакції термін «зона високого воєнного ризику», яка передбачає часове розширення дії пільгових умов Порядку надання фінансової державної підтримки на таких територіях з одного року до трьох.

У рамках другого етапу впровадження ринку землі в Україні запрацював Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, діяльність якого буде спрямована на підтримку малих фермерів, які обробляють земельні ділянки площею до 500 га.

Фонд допомагатиме у купівлі сільгоспземель, фінансування сільгосптехніки та обладнання, а також задоволенні операційних потреб малих фермерських господарств. Фонд надає гарантії українським банкам, що покривають до 50% зобов’язань позичальника з інвестиційних кредитів та кредитів на фінансування оборотного капіталу.

Позичальники матимуть змогу отримати кредити на фінансування оборотного капіталу на строк до трьох років, інвестиційні кредити на строк до семи років та кредити на купівлю землі на строк до 10 років. Максимальна сума кредиту не перевищуватиме $800 тис. на одного позичальника. Суб'єкт повинен відповідати вимогам фонду та екологічним та соціальним вимогам Світового банку. Крім того, фермер має бути зареєстрований у Державному аграрному реєстрі.

Потенційно скористатися таким інструментом в Україні зможуть 17,7 тис. малих фермерів.

ukragroconsult За матеріалами:

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