Должен ли быть QR-код в фискальном кассовом чеке — Finance.ua

Должен ли быть QR-код в фискальном кассовом чеке Сегодня 21:36 — Личные финансы

Должен ли быть QR-код в фискальном кассовом чеке

при наличии в РРО соответствующего программного обеспечения. Налоговики Запорожской области рассказали , что QR-код в фискальном кассовом чеке указывается

Согласно законодательству, фискальный кассовый чек на товары (услуги) должен содержать реквизиты, в частности QR-код, содержащий в себе:

код аутентификации сообщения (МАС) этого чека,

дату и время проведения расчетной операции,

фискальный номер кассового чека/фискальный номер электронного кассового чека,

сумму расчетной операции,

фискальный номер регистратора расчетных операций/фискальный номер программного РРО.

Отметим, что до 1 августа 2021 года требования к форме и содержанию расчетных документов в части, в частности, отображения QR-кода не распространялись на расчетные документы, создаваемые РРО, версии внутреннего программного обеспечения которых включены в Государственный реестр РРО и не состояли на учете в контролирующих органах до дня вступления в силу Приказа № 306.

До 1 августа 2021 г. РРО, версии внутреннего программного обеспечения которых включены в Государственный реестр РРО и не состояли на учете в контролирующих органах до дня вступления в силу Приказа № 306, при наличии технических возможностей должны быть доработаны их производителями (поставщиками) в соответствии со ст. 12 Закона № 265 с целью обеспечения возможности выполнения всех требований к форме и содержанию расчетных документов в соответствии с Приказом № 306.

Справка Finance.ua:

регистратор расчетных операций (РРО) — термин в украинском законодательстве, который определяет фискальный кассовый аппарат как средство государственного контроля за обращением безналичных и наличных средств, учетом товаров, регистрацией оказанных услуг и расчетными операциями;

в статье Finance.ua мы подробно рассказали о РРО — какие виды, кто из предпринимателей и когда должен его использовать, и в чем преимущества программного РРО.



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