В Украине будут вручать повестки под видеозапись — Finance.ua

В Украине будут вручать повестки под видеозапись Сегодня 12:45 — Казна и Политика

В Украине будут вручать повестки под видеозапись

Сотрудники территориальных центров комплектования получат видеокамеры для фиксации процесса вручения повесток.

Об этом в интервью Радио Свобода сообщила руководитель пресс-центра ОК Юг Наталия Гуменюк, комментируя скандальное видео вручения повесток в Одессе.

«Каждая группа снаряжается. Мы над этим работаем. Поскольку это не обязательный элемент, но понимая, что вот так могут развиваться события (как в Одессе. — Ред.), мы использовали это как способ предостережения для того, чтобы действительно объективно иметь возможность оценить всю ситуацию, если таковая возникла», — сказала она.

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Случаи насильственного вручения повесток гражданам Украины на улицах Гуменюк назвала «не такими системными, как их пытаются представить».

Напомним, 14 февраля в Одессе военные жестко задержали мужчину у остановки общественного транспорта. Очевидцы говорили о «процессе мобилизации» возле рынка Привоз. По этому инциденту проводится служебное расследование. Гуменюк заявила, что не исключает влияния человеческого фактора на такие события.

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