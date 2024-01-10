Шмыгаль рассказал о развертывании в Украине единой платформы видеонаблюдения — Finance.ua
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Шмыгаль рассказал о развертывании в Украине единой платформы видеонаблюдения

Казна и Политика
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Шмыгаль рассказал о развертывании в Украине единой платформы видеонаблюдения
Шмыгаль рассказал о развертывании в Украине единой платформы видеонаблюдения
В единую всеукраинскую платформу видеонаблюдения уже интегрированы более 8 тысяч видеокамер.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 9 января.
«Важной задачей является защита украинцев от преступности. Создаем единую платформу видеонаблюдения. Из более чем 50 тысяч имеющихся видеокамер более 8 тысяч уже интегрированы, и эта работа идет постоянно», — сказал Шмыгаль на заседании правительства 9 января.
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Премьер подчеркнул, что власти меняют стандарты безопасности в гражданской жизни, ибо это потребность военного времени, которая сохранится и после войны.
«Поэтому формирование безопасной среды для наших граждан станет одним из приоритетов правительства на этот и последующие годы», — заявил он.
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Напомним, ранее министр внутренних дел Игорь Клименко рассказывал, что из 50 тысяч камер, которые планируется установить, более 7 тысяч будут так называемые «интеллектуальные».
Результаты анализа видеоматериалов с камер наблюдения используются правоохранителями для раскрытия преступлений, в том числе военных.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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