В 2024 году выплаты педагогам будут повышены на 21% — Шмыгаль — Finance.ua

В 2024 году выплаты педагогам будут повышены на 21% — Шмыгаль Сегодня 10:24 — Казна и Политика

В 2024 году выплаты педагогам повысят на 21%, в целом расходы бюджета на образование составят более 170 млрд грн, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«В этом году расходы бюджета на образование составят более 170 млрд грн. Это рост более чем на 20 млрд грн по сравнению с прошлым годом. Выплаты украинским педагогам, нашим учителям будут повышены на 21%», — сказал Шмыгаль на заседании правительства в пятницу.

По словам премьер-министра, 2,5 млрд грн будет выделено на обустройство укрытий, 1,5 млрд грн — на Новую украинскую школу (НУШ), 1,5 млрд грн — на модернизацию школьных столовых, а также 1 млрд грн — на школьные автобусы.

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