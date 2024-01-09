В 2024 году выплаты педагогам будут повышены на 21% — Шмыгаль — Finance.ua
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В 2024 году выплаты педагогам будут повышены на 21% — Шмыгаль

Казна и Политика
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В 2024 году выплаты педагогам повысят на 21%, в целом расходы бюджета на образование составят более 170 млрд грн, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«В этом году расходы бюджета на образование составят более 170 млрд грн. Это рост более чем на 20 млрд грн по сравнению с прошлым годом. Выплаты украинским педагогам, нашим учителям будут повышены на 21%», — сказал Шмыгаль на заседании правительства в пятницу.
По словам премьер-министра, 2,5 млрд грн будет выделено на обустройство укрытий, 1,5 млрд грн — на Новую украинскую школу (НУШ), 1,5 млрд грн — на модернизацию школьных столовых, а также 1 млрд грн — на школьные автобусы.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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