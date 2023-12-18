Шмыгаль анонсировал направления интеграции с ЕС на 2024 год — Finance.ua
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Шмыгаль анонсировал направления интеграции с ЕС на 2024 год

Казна и Политика
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Шмыгаль анонсировал направления интеграции с ЕС на 2024 год
Шмыгаль анонсировал направления интеграции с ЕС на 2024 год
Продолжение «транспортного» и «экономического» безвизов с Европейским Союзом, а также скорейшее получение «промышленного» — среди приоритетных задач Украины на 2024 год.
Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.
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«Украина уже работает над задачами, необходимыми для членства в ЕС, в частности, над приведением законодательства нашей страны к европейскому», — заявил Шмыгаль.
Он подчеркнул, что путь к членству в ЕС потребует очень большой работы, которую наше государство уже начало выполнять.
По словам Шмыгаля, проанализировано около 28 тысяч актов права ЕС на соответствие законодательству. Более 23 тысяч, по предварительной оценке, не требуют имплементации в ходе переговорного процесса, 1625 актов права уже полностью имплементированы в украинское законодательство.
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«2739 актов подлежат дальнейшей имплементации. Это наш объем работы на следующие годы, который мы должны сделать. Мы понимаем, как это делать и когда мы это сделаем. Экспертиза, команды, ресурсы — все это у нас есть. А главное — есть воля всей Украины. Всех вместе, от парламентариев и чиновников до наших громад, общества», — подчеркнул премьер-министр.
Шмыгаль также подчеркнул, что вместе с работой над нормативно-правовыми актами Украина одновременно продолжает интегрироваться в единый европейский рынок. В частности, украинская энергосеть полностью объединилась с европейской.
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Среди задач на 2024 год — продолжение «транспортного» и «экономического» безвизов, а также скорейшее получение «промышленного», что облегчит доступ украинских производителей на европейские рынки. Кроме того, планируется внедрять акты ЕС по роумингу для получения роумингового безвиза.
«Будем интегрироваться во все сектора уже сейчас. Не дожидаясь и не откладывая. Будем делать это быстро», — подчеркнул Шмыгаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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