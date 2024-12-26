Skoda анонсирует обновления для Enyaq и новые электрические модели — Finance.ua
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Skoda анонсирует обновления для Enyaq и новые электрические модели

Технологии&Авто
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Skoda анонсирует обновления для Enyaq и новые электрические модели
Skoda анонсирует обновления для Enyaq и новые электрические модели, Фото: Skoda
В следующем году первый электрический внедорожник Skoda получит новый язык дизайна «Modern Solid», который впервые представили на новой Elroq.
Как сообщает Auto Express, с момента дебюта Enyaq в 2020 году было продано более 200 тыс. экземпляров, что сделало его четвертым наиболее продаваемым электромобилем в Европе.
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К тому же, в октябре кроссовер Skoda был самым популярным электромобилем на континенте.

Обновление Enyaq

Теперь компания решила обновить модель в середине жизненного цикла, чтобы придать ей новый корпоративный стиль дизайна.
В частности, автомобиль получит новую переднюю часть Tech-Deck с гораздо более тонкой решеткой радиатора и разделенной оптикой.
Кроме того, изменения будут включать обновленный бампер и замену традиционной эмблемы бренда новым вариантом логотипа с букв.
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Также известно, что Enyaq и его более роскошную версию Enyaq Coupé ожидает обновления электромоторов, материалов интерьера и программного обеспечения.

Новая модель — Skoda Epiq

Также в 2026 году дебютирует полностью новая модель — Skoda Epiq. Концептуальный вариант был представлен в начале этого года и ожидается, что серийная версия должна быть очень близка к ней. По слухам, новинка будет стоить около 25 тыс. евро.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Кроме этого, до конца 2026 года или в начале 2027 года должен был быть представлен семиместный флагманский электрический внедорожник Skoda.
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Дизайн будет базироваться на концепции Vision 7S 2022, которая познакомила нас с философией «Modern Solid» и предварительно представила будущего конкурента Peugeot E-5008. Однако название этой модели все еще держится в тайне.
Skoda по-прежнему работает над полностью электрическим универсалом, который при длине 4,6 метра будет служить альтернативой Octavia Estate. Однако ожидать данную модель стоит уже в 2027 или, возможно, в 2028 году.
По материалам:
Телеканал 24
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