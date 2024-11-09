Skoda представила спортивную версию обновленного кроссовера Kodiaq RS (фото) — Finance.ua

Skoda представила спортивную версию обновленного кроссовера Kodiaq RS (фото)
Кроссовер Skoda Kodiaq второго поколения получил собственную спорт-версию, которая обозначена буквами RS, что уже привычно для разных моделей Skoda.
Об этом идет речь на сайте компании.
Да и отличия весьма привычные: кроссовер Skoda Kodiaq RS имеет новый передний бампер и радиаторную решетку, матричные фары, большие 20-дюймовые колесные диски, многочисленные черные глянцевые накладки на деталях кузова, блестящие стальные насадки на выхлопные патрубки.
Ожидаемо, спорт-версия Skoda Kodiaq RS получила самый мощный двигатель в гамме модели. Речь идет о бензиновом 2-литровом TSI на 265 л.с. и 400 Нм, работающем вместе с 7-ступенчатой коробкой DSG и полным приводом.
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Среди других отличий Skoda Kodiaq RS — подвеска DCC+ с возможностями настройки, семь режимов движения по выбору, синтезатор звука двигателя.
В салоне автомобиль Skoda Kodiaq RS привлекает внимание спортивными сиденьями, красной прострочкой и красной фоновой подсветкой, спортивным 3-спицевым рулем, темным потолком, акустикой Canton.
То есть кроссовер Skoda Kodiaq RS в салоне также предлагает сочетание спортивной атрибутики и высокого уровня оснащения.
Продажи новинки Skoda Kodiaq RS стартуют к концу 2024 года или в самом начале следующего — в зависимости от рынка сбыта.
Стоимость будет объявлена ближе к старту продаж, однако вряд ли можно ожидать ценника ниже 50 тысяч евро.
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