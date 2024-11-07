Дебютировал самый дешевый кроссовер Skoda (фото) — Finance.ua

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Дебютировал самый дешевый кроссовер Skoda (фото)

Технологии&Авто
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Дебютировал самый дешевый кроссовер Skoda (фото)
Дебютировал самый дешевый кроссовер Skoda (фото)
В Индии представили новый Skoda Kylaq. Компактный кроссовер поступит в продажу с декабря по цене от 789 000 рупий ($9350), а позже появится и в других странах.
Об авто рассказали на официальном сайте чешского автопроизводителя.
Дебютировал самый дешевый кроссовер Skoda (фото)
Kylaq — не только самый дешевый кроссовер Skoda, но и самый маленький. В его базе лежит платформа MQB-A0 IN.

Размеры Skoda Kylaq 2025:

  • длина — 3995 мм;
  • ширина — 1783 мм;
  • высота — 1619 мм;
  • колесная база — 2566 мм;
  • клиренс — 189 мм.
Дебютировал самый дешевый кроссовер Skoda (фото)
Дизайн Skoda Kylaq выдержан в новом фирменном стиле Modern Solid. У него высокий капот и короткие свесы кузова. Широкая решетка радиатора сочетается с «двухэтажными» диодными фарами, а фонари расположены с краев кузова.
Дебютировал самый дешевый кроссовер Skoda (фото)
В салоне бюджетной модели установлена ​​цифровая приборная панель и 10,1-дюймовый тачскрин. Компактное авто имеет большой багажник объемом 446−1265 л. Кроме того, предусмотрены многочисленные отсеки для мелких вещей, крючки, держатели для телефона или бутылки.
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Базовая комплектация Skoda Kylaq включает в себя ESP и 6 подушек безопасности, а топовая версия получила камеру, климат-контроль, круиз-контроль и даже электропривод и вентиляцию сидений.
Дебютировал самый дешевый кроссовер Skoda (фото)
Новый Skoda Kylaq оснащен 1,0-литровым турбомотором на 115 л. с. и 178 Н∙м. Кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 10,5 с и развить 188 км/ч. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую или автоматическую КПП, а вот привод только передний.
По материалам:
Фокус
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