Дебютировал самый дешевый кроссовер Skoda (фото) — Finance.ua

Дебютировал самый дешевый кроссовер Skoda (фото) Сегодня 02:25 — Технологии&Авто

Дебютировал самый дешевый кроссовер Skoda (фото)

В Индии представили новый Skoda Kylaq. Компактный кроссовер поступит в продажу с декабря по цене от 789 000 рупий ($9350), а позже появится и в других странах.

Об авто рассказали на официальном сайте чешского автопроизводителя.

Kylaq — не только самый дешевый кроссовер Skoda, но и самый маленький. В его базе лежит платформа MQB-A0 IN.

Размеры Skoda Kylaq 2025:

длина — 3995 мм;

ширина — 1783 мм;

высота — 1619 мм;

колесная база — 2566 мм;

клиренс — 189 мм.

Дизайн Skoda Kylaq выдержан в новом фирменном стиле Modern Solid. У него высокий капот и короткие свесы кузова. Широкая решетка радиатора сочетается с «двухэтажными» диодными фарами, а фонари расположены с краев кузова.

В салоне бюджетной модели установлена ​​цифровая приборная панель и 10,1-дюймовый тачскрин. Компактное авто имеет большой багажник объемом 446−1265 л. Кроме того, предусмотрены многочисленные отсеки для мелких вещей, крючки, держатели для телефона или бутылки.

Базовая комплектация Skoda Kylaq включает в себя ESP и 6 подушек безопасности, а топовая версия получила камеру, климат-контроль, круиз-контроль и даже электропривод и вентиляцию сидений.

Новый Skoda Kylaq оснащен 1,0-литровым турбомотором на 115 л. с. и 178 Н∙м. Кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 10,5 с и развить 188 км/ч. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую или автоматическую КПП, а вот привод только передний.

Фокус По материалам:

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