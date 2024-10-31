Skoda представила «заряженный» Kodiaq RS (фото) — Finance.ua

Skoda представила «заряженный» Kodiaq RS (фото) Сегодня 18:33 — Фондовый рынок

Skoda представила «заряженный» Kodiaq RS (фото)

Новое поколение кроссовера Skoda Kodiaq дебютировало год назад, а теперь в гамме модели появилась и заряженная версия RS.

Новый Kodiaq RS будет доступен исключительно с бензиновым турбодвигателем: 2.0 TSI Evo выдает 265 л.с. и 400 Нм против 245 л. и 370 Нм у предшественника. По-прежнему Skoda Kodiaq RS укомплектована 7-ступенчатым «роботом» DSG и полным приводом. Кроме того, перенастроен усилитель руля, есть у автомобиля и адаптивная подвеска DCC+. Для модели предусмотрено семь ездовых режимов: Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual, Snow и Off-Road.

Объявлено, что первую сотню новый Skoda Kodiaq RS наберет за 6,3 секунды, а трехрядная версия это упражнение выполнит за 6,4 секунды. Показатели «горячей» модели предыдущего поколения — 6,5 и 6,6 секунд соответственно. А вот максимальная скорость урезана — 231 вместо 234 км/ч.

Особенности дизайна экстерьера — более агрессивные бамперы, выставленные напоказ патрубки выпускной системы, черная решетка с подсветкой, черные корпуса наружных зеркал, рейлинги и окантовка стекла. Kodiaq RS также получил 20-дюймовые колеса, красные тормозные суппорты и матричные фары.

В салоне — трехспицевый руль (у обычного Kodiaq двухспицевый) и спортивные кресла с вентиляцией, подогревом и памятью настроек. На педалях имеются металлические накладки. Базовый кроссовер имеет отделку RS Lounge — это замша и искусственная кожа. За доплату можно выбрать отделку RS Suit — перфорированную кожу и кожзам. В списке оборудования еще значатся виртуальная приборная панель (10 дюймов) и мультимедийная система с планшетом диагональю 10 или 13 дюймов, а также множество ассистентов водителя.

avtomir По материалам:

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