Skoda представила самый доступный электромобиль (фото) — Finance.ua
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Skoda представила самый доступный электромобиль (фото)

Фондовый рынок
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Skoda представила самый доступный электромобиль (фото)
Skoda представила самый доступный электромобиль (фото)
Skoda представила новый электромобиль Elroq, который позиционируется как самый доступный в своем сегменте с учетом размера аккумулятора и богатого стандартного оборудования.
Цена стартует от 31 500 фунтов стерлингов в Великобритании и около 33 000 евро в континентальной Европе. Официальный дебют запланирован на начало следующего года.
Elroq получил современный дизайн с черной глянцевой передней панелью вместо традиционной решетки, скрывающей датчики и фронтальную камеру. Особенность — контурный капот с надписями вместо значка, что стало новшеством для моделей Skoda. Аэродинамические элементы и низкий коэффициент лобового сопротивления (0,26) также делают Elroq более экономичным.
Автомобиль имеет минималистичный интерьер с 13-дюймовой информационно развлекательной системой, проекционным дисплеем дополненной реальности и интегрируемым с ChatGPT голосовым помощником Laura. Дополнительно Skoda сохранила некоторые физические кнопки и предложила стойкие материалы для отделки салона.
Elroq доступен в трех версиях: с батареями на 55, 63 и 82 кВт/ч, обеспечивающими запас хода от 375 до 581 км. Самая мощная версия имеет 282 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 6,6 секунды. Также планируется модель с полным приводом.
Skoda представила самый доступный электромобиль (фото)
Модель базируется на платформе MEB и поддерживает быструю зарядку до 175 кВт, что позволяет зарядить батарею на 82 кВт/ч от 10 до 80% всего за 28 минут.
Среди «Simply Clever» решений от Skoda — зонтик в дверях, ящик для мелочей и самый большой в своем классе багажник, который может вместить до 1580 литров при сложенных сиденьях.
По материалам:
MMR
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