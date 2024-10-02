Skoda представила самый доступный электромобиль (фото) — Finance.ua

Skoda представила самый доступный электромобиль (фото) Сегодня 18:10 — Фондовый рынок

Skoda представила самый доступный электромобиль (фото)

Skoda представила новый электромобиль Elroq, который позиционируется как самый доступный в своем сегменте с учетом размера аккумулятора и богатого стандартного оборудования.

Цена стартует от 31 500 фунтов стерлингов в Великобритании и около 33 000 евро в континентальной Европе. Официальный дебют запланирован на начало следующего года.

Elroq получил современный дизайн с черной глянцевой передней панелью вместо традиционной решетки, скрывающей датчики и фронтальную камеру. Особенность — контурный капот с надписями вместо значка, что стало новшеством для моделей Skoda. Аэродинамические элементы и низкий коэффициент лобового сопротивления (0,26) также делают Elroq более экономичным.

Автомобиль имеет минималистичный интерьер с 13-дюймовой информационно развлекательной системой, проекционным дисплеем дополненной реальности и интегрируемым с ChatGPT голосовым помощником Laura. Дополнительно Skoda сохранила некоторые физические кнопки и предложила стойкие материалы для отделки салона.

Elroq доступен в трех версиях: с батареями на 55, 63 и 82 кВт/ч, обеспечивающими запас хода от 375 до 581 км. Самая мощная версия имеет 282 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 6,6 секунды. Также планируется модель с полным приводом.

Модель базируется на платформе MEB и поддерживает быструю зарядку до 175 кВт, что позволяет зарядить батарею на 82 кВт/ч от 10 до 80% всего за 28 минут.

Среди «Simply Clever» решений от Skoda — зонтик в дверях, ящик для мелочей и самый большой в своем классе багажник, который может вместить до 1580 литров при сложенных сиденьях.

MMR По материалам:

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