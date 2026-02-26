0 800 307 555
Ситуация в экономике США ухудшается — Financial Times

Ситуация в экономике США ухудшается — Financial Times
Ситуация в экономике США ухудшается — Financial Times
Международный валютный фонд подверг критике экономическую политику администрации президента США Дональда Трампа, в частности введение пошлин и массовые сокращения рабочих мест.
Об этом пишет Financial Times.
В заявлении Фонд отметил, что администрации Трампа следует применить «другой набор инструментов», чтобы избежать негативных экономических последствий пошлин. Заявление прозвучало после раунда встреч в рамках проверки состояния экономики США, проводимой МВФ.
Директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева заявила, что хотя она разделяет беспокойство администрации Трампа относительно масштабов торгового дефицита США, но пошлины оказывают «негативное влияние на предложение» и становятся «препятствием для еще более сильного роста».
Отмечается, что Трамп усилил свою таможенную политику после того, как Верховный суд США постановил, что использование чрезвычайных полномочий для введения части пошлин было незаконным.
Представители МВФ также подвергли критике масштабные сокращения рабочих мест в федеральном секторе.
«Мы наблюдаем значительное сокращение федеральной занятости — за последний год потеряно 15% федерального персонала. Мы хотим убедиться, что это не повлияет на выполнение ключевых функций, как регуляторный надзор или работа статистических агентств», — заявил директор департамента Западного полушария МВФ Найджел Чок.
Он добавил, что налоговое администрирование и государственная статистика «часто недофинансируются» как в США, так и в других странах, несмотря на то, что они «создают чрезвычайно важное общественное благо, в которое, по нашему мнению, следует инвестировать».
Недавно мы писали, что рынок жилой недвижимости США после нескольких турбулентных лет входит в фазу относительной стабильности. Спрос есть. Но поведение покупателей заметно изменилось. Вместо импульсивных решений наблюдаются цифры и расчеты. В частности, и относительно реальной рентабельности, а еще в плане затрат на долгосрочную перспективу. Об этом говорится в нашей статье:

Недвижимость в США: что больше всего покупают и сколько это стоит

По материалам:
УНІАН
