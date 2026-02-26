0 800 307 555
Трамп обязал техгигантов строить собственные электростанции для дата-центров

Президент США Дональд Трамп объявил о новом требовании к крупным технологическим компаниям: строительству собственных мощностей для генерации электроэнергии. Решение направлено на снижение нагрузки на национальную сеть и стабилизацию тарифов для бытовых потребителей.
Об этом сообщает в публикации Reuters.
Причиной стало сопротивление местных общин строительству новых центров обработки данных (ЦОД), которые влекут за собой дефицит мощностей и рост стоимости ресурсов.
«Я рад объявить, что я договорился о новом обещании защиты плательщиков тарифов. Знаете, что это такое? Мы говорим крупным технологическим компаниям, что они обязаны сами обеспечивать свои потребности в электроэнергии… У нас старая сеть. Она никогда не могла бы справиться с таким количеством электроэнергии, которое нужно. Поэтому я говорю им, что они могут построить собственную электростанцию», — заявил Трамп.
Он добавил, что это обеспечит компании возможностью получать электроэнергию, снизив цены на электроэнергию для населения.
