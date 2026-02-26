Мост Патона в Киеве аварийный и требует неотложных решений — ученые Сегодня 06:40

Мост Патона признан аварийным с 2017 года

Техническое состояние моста имени Е.О. Патона в Киеве вызывает серьезную обеспокоенность специалистов.

Об этом сообщает Национальная академия наук Украины.

«Наибольшее беспокойство специалистов вызывает техническое состояние моста имени Е.О. Патона. По результатам последних обследований, в его конструкциях зафиксированы критические коррозионные повреждения несущих элементов — главных и поперечных балок, а также трещины в соединениях поясов и стенок главных балок. Фактически металл поперечных балок, на которых лежат плиты проезжей части, уже почти весь подвергся коррозии. Главные балки — а их там четыре — остаются в относительно стабильном состоянии, и, вероятно, именно это пока позволяет мосту пропускать транспортные потоки, хотя и с ограничениями», — говорится в сообщении.

В конструкциях моста зафиксированы критические коррозионные повреждения

По словам ученых, остаточный ресурс сооружения оценивается как нулевой, а коррозионные процессы становятся все менее предсказуемыми.

«Несмотря на то, что КГГА еще в 2018 году определила „Киевавтодор“ заказчиком работ, тендеры на проектирование трижды отменялись (в 2020 и 2021 годах). Пока мост Метро уже начали ремонтировать, мост Патона остается заложником бюрократической волокиты. В то же время мост имени Е.О. Патона — не только ключевая транспортная артерия между берегами Днепра. Это первое в мире цельносварное автодорожное сооружение, символ украинской инженерной школы и объект исторического наследия, который признан выдающейся сварной конструкцией ХХ века», — отмечают в НАН.

По данным Украинского института стальных конструкций им. В. Шимановского и Института электросварки им. Е. Патона НАН Украины в Украине эксплуатируют более 28 тысяч мостов и путепроводов, значительная часть которых работает с перегрузкой. Если железнодорожные мосты находятся под постоянным контролем, автодорожные и коммунальные сооружения часто не отвечают современным требованиям безопасности, а единой системы технического надзора фактически не существует.

Особенно сложная ситуация в Киеве.

По результатам обследований:

Дарницкий мост — трудоспособный;

Северный и Южный — ограниченно трудоспособны;

мост Метро и городов имени Е.ОА. Патона — признаны нетрудоспособными (аварийными), причем статус аварийного мост Патона имеет еще с 2017 года.

Отмечается, что в начале 2026 года Национальный комитет Украины по теоретической и прикладной механике обратился к правительству с предложениями по организации и финансированию капитального ремонта моста.

Ученые НАН Украины, Институт электросварки им. Е.О. Патона и Украинский институт стальных конструкций готовы присоединиться к решению проблемы и оказать экспертную поддержку. По мнению специалистов, вопрос восстановления моста уже давно перезрел и требует системного государственного решения.

