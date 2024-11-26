Киевские власти ответили, что планируют делать с аварийными мостами Метро и Патона — Finance.ua
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Киевские власти ответили, что планируют делать с аварийными мостами Метро и Патона

Казна и Политика
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Киевские власти ответили, что планируют делать с аварийными мостами Метро и Патона
Киевские власти ответили, что планируют делать с аварийными мостами Метро и Патона
Сегодня на мосту Метро в Киеве проводятся противоаварийные работы, которые являются одним из этапов работ по реставрации объекта.
Об этом в интервью «Небоскребу» рассказал директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.
По словам Кандибора, работы на мосту Метро планируется завершить в 2026 году, они позволят обеспечить безопасную эксплуатацию моста без его закрытия.
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«Трудно прокомментировать ситуацию с мостом им. Патона. Заказчиком реставрационных работ на нем — Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины (Служба восстановления). Не город Киев. Это было решено постановлением Кабинета Министров Украины», — отметил глава Дептранса.
По словам Кандибора, власти Киева общаются с Правительством, Агентством восстановления и Министерством развития громад и территорий относительно передачи Правительством права городу реализации ремонтных работ на данном мосту.
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«Чтобы Киев смог искать дополнительные средства, не исключено, что кредитные, чтобы начать все-таки необходимые работы», — добавил он.
Кандибор отметил, что, учитывая техническое состояние моста им. Патона, специалистами предприятия «Киевавтодоршляхмост» в круглосуточном режиме ведется мониторинг эксплуатационного состояния конструкций сооружений.
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Напомним, на мосту Метро, ​​введенном в эксплуатацию в 1965 году, с конца августа продолжаются противоаварийные работы. Специалисты устанавливают временные металлические поддерживающие конструкции в прогонах сооружения. По словам мэра Киева, это позволит безопасную эксплуатацию моста без его закрытия до начала реставрации. Кличко напомнил, что сегодня мост Метро работает в ограниченном режиме по грузоподъемности. При выполнении противоаварийных работ движение авто и поездов метрополитена по сооружению сохранено.
К слову, департамент транспортной инфраструктуры КГГА сообщил, что движение по Подольско-Воскресенскому мосту для авто может быть открыто через несколько недель.
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