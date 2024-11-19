В Киевской области отстроили мост, разрушенный во время войны (фото) — Finance.ua

В Киевской области отстроили мост, разрушенный во время войны (фото) Сегодня 17:23 — Казна и Политика

В Киевской области отстроили мост, разрушенный во время войны (фото)

В Киевской области завершили восстановление моста на трассе Р-02 Киев-Иванков-Овруч, разрушенного во время полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года.

Об этом сообщает Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.

Новый мост имеет длину 132 метра и ширину 12 метров.

У него две полосы движения и два служебных прохода. На проезжей части устроены два слоя асфальтобетона.

«Для комфортного и безопасного движения обустроено автономное освещение, смонтировано оцинкованное барьерное и перильное ограждение, нанесена разметка и новые дорожные знаки. Откосы и конусы моста укреплены, а для качественного водоотвода обустроены локальные очистные сооружения», — говорится в сообщении.

Строительство велось с применением современных технологий, в частности, антикоррозионной защиты металлических конструкций и тонкослойного покрытия бетонных элементов.

Новый мост соединил Иванков и Киев надежным транспортным сообщением, что стало важным шагом в восстановлении региона.

Центр транспортних стратегій По материалам:

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