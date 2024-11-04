Киевский мост Метро на грани закрытия — Finance.ua

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Киевский мост Метро на грани закрытия

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Киевский мост Метро, который ​​с 1965 года соединяет правый и левый берега Днепра, находится в аварийном состоянии и может быть закрыт на капитальный ремонт. Путепровод испытал значительный износ из-за коррозии и длительной эксплуатации без надлежащего обновления.
Соглашение о противоаварийных работах с турецкой компанией «Онур» уже подписано, а Киевсовет выделил часть необходимых средств для начала ремонта. Об этом пишет life.kyiv.ua.

Проекты реконструкции и состояние других киевских мостов

Проект реконструкции моста Метро предусматривает восстановление опорной части, что позволит бесперебойно работать метро даже во время ремонтных работ. Однако проблема транспортного сообщения в Киеве остается актуальной: мост Патона, еще один важный маршрут, также нуждается в значительных ремонтах.

Нереализованные планы на Подольско-Воскресенский мост

Завершение строительства Подольско-Воскресенского моста, которое могло бы значительно разгрузить транспортный поток, откладывается уже более двух десятилетий. Несмотря на выделенные ₴20 млрд, проект остается незавершенным. Представители инженерного сообщества настаивают на обновлении существующих мостов как более эффективном решении.
Закрытие моста Метро может оказать значительное влияние на движение в Киеве, поэтому быстрое проведение ремонтных работ — приоритет для городских властей.
По материалам:
Finance.ua
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