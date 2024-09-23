На одной из станций метро в столице начнется ремонт — Finance.ua

На одной из станций метро в столице начнется ремонт Сегодня 18:12 — Казна и Политика

На одной из станций метро в столице начнется ремонт

В Киеве капитальный ремонт эскалаторов на станции метро «Берестейская» начнут 24 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«24 сентября на станции метро „Берестейская“ начнут капитальный ремонт эскалаторов. Плановый ремонт начнется на эскалаторе № 1 и продлится ориентировочно до 12 ноября» — как говорится в сообщении, последний раз этот эскалатор капитально ремонтировали в 2012 году.

12 сентября возобновлено полноценное движение поездов между станциями «Героев Днепра» — «Теремки» синей ветки метро Киева.

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