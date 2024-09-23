На одной из станций метро в столице начнется ремонт — Finance.ua

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На одной из станций метро в столице начнется ремонт

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На одной из станций метро в столице начнется ремонт
На одной из станций метро в столице начнется ремонт
В Киеве капитальный ремонт эскалаторов на станции метро «Берестейская» начнут 24 сентября.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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«24 сентября на станции метро „Берестейская“ начнут капитальный ремонт эскалаторов. Плановый ремонт начнется на эскалаторе № 1 и продлится ориентировочно до 12 ноября» — как говорится в сообщении, последний раз этот эскалатор капитально ремонтировали в 2012 году.
12 сентября возобновлено полноценное движение поездов между станциями «Героев Днепра» — «Теремки» синей ветки метро Киева.
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Справка Finance.ua:

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По материалам:
Finance.ua
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