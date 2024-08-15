Метро на Виноградарь: киевская подземка подписала договор на строительство с новым подрядчиком — Finance.ua

Метро на Виноградарь: киевская подземка подписала договор на строительство с новым подрядчиком Сегодня 16:14

Метро на Виноградарь: киевская подземка подписала договор на строительство с новым подрядчиком

Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» заключил договор на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена в направлении жилмассива Виноградарь с победителем тендера ООО «Группа компаний «Автострада».

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на коммунальное предприятие.

Закупка была произведена на электронной платформе публичных закупок Prozorro, срок выполнения строительных работ составляет 30 месяцев, а их стоимость составляет 13 785 000 000,00 грн.

«В настоящее время продолжается оформление всех разрешительных документов, предусмотренных законодательством, и передача строительных площадок подрядной организации. После этого начнутся непосредственно строительные работы», — отметили в организации.

Строительство метро на Виноградарь — важный городской проект, реализация которого обеспечит жилой массив Виноградарь и жителей Подольского района скоростным пассажирским транспортом, а также круглосуточными надежными укрытиями.

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На объекте строительства метро на Виноградарь построен правый перегонный тоннель длиной почти 1 250 метров от станции «Мостицкая» до станции «Сырец». Кроме того, завершено строительство основных конструкций перегонного вентиляционного узла. Также частично обустроены ограждающие конструкции методом «стена в грунте», крепление котлована металлоконструкциями. Сооружены основные конструкции совмещенной тяговой подстанции, частично построены двухъярусные туннели и прочее.

В КГГА напомнили, что в декабре 2023 года КП «Киевский метрополитен» в судебном порядке расторг договор с АО «Киевметрострой» из-за неудовлетворительных сроков выполнения подрядной организацией строительных работ. Также по иску «Киевского метрополитена» в судебном порядке решается вопрос взыскания части предварительной оплаты, использование которой не подтверждено соответствующими актами выполненных работ, а также штрафных санкций.

Укрінформ По материалам:

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