Когда запустят движение поездов метро между «Лыбедской» и «Демеевской» в Киеве — Finance.ua

Когда запустят движение поездов метро между «Лыбедской» и «Демеевской» в Киеве Сегодня 15:33 — Казна и Политика

Ремонтные работы в тоннеле на Оболонско-Теремковской ветке метрополитена в Киеве полностью завершатся до 10 сентября, что позволит восстановить движение поездов между станциями до 15 сентября.

Об этом заявил владелец компании «Автострада» Максим Шкиль в интервью ЭП.

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«В ночь с 20 на 21 августа состоялся запуск пробного поезда, который тестирует габариты тоннеля, он проехал, никаких проблем нет», — сообщил Шкиль.

По его словам, до 29 августа строители и сотрудники КП «Киевский метрополитен» полностью смонтируют кабели и электросвязь. Затем повторно проедет тестовый поезд с несколькими параметрами скорости, протестируется качество рельсов.

«Мы планируем до 10 сентября полностью закончить испытания и до 15 сентября возобновить движение между станциями», — заявил владелец компании-генподрядчика восстановительных работ.

Економічна Правда По материалам:

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