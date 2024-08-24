Когда запустят движение поездов метро между «Лыбедской» и «Демеевской» в Киеве — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Когда запустят движение поездов метро между «Лыбедской» и «Демеевской» в Киеве

Казна и Политика
115
Ремонтные работы в тоннеле на Оболонско-Теремковской ветке метрополитена в Киеве полностью завершатся до 10 сентября, что позволит восстановить движение поездов между станциями до 15 сентября.
Об этом заявил владелец компании «Автострада» Максим Шкиль в интервью ЭП.
Читайте также
«В ночь с 20 на 21 августа состоялся запуск пробного поезда, который тестирует габариты тоннеля, он проехал, никаких проблем нет», — сообщил Шкиль.
По его словам, до 29 августа строители и сотрудники КП «Киевский метрополитен» полностью смонтируют кабели и электросвязь. Затем повторно проедет тестовый поезд с несколькими параметрами скорости, протестируется качество рельсов.
«Мы планируем до 10 сентября полностью закончить испытания и до 15 сентября возобновить движение между станциями», — заявил владелец компании-генподрядчика восстановительных работ.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.