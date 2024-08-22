Восстановительные работы на синей ветке метро завершаются — Кличко Сегодня 15:32 — Казна и Политика

Восстановительные работы на синей ветке метро завершаются — Кличко, Фото: kyivcity.gov.ua

Восстановительные работы на перегоне между станциями метро «Демеевская» и «Лыбидская» находятся на завершающем этапе, возобновить движение поездов планируется в начале осени.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

По его словам, сегодня начали засыпать котлован грунтом. Перед этим вокруг обновленного участка тоннеля котлован залили специальной цементной смесью и почти демонтировали три уровня его крепежа. Также вскоре будет проведено благоустройство территории на месте стройплощадки, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

«Накануне специалисты завершили работы по строительству нового участка тоннеля длиной 27 метров. Также усилили прилегающие к нему участки с обеих сторон (общей длиной более 50 метров)», — отметил мэр.

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Также, по его словам, завершают работы по укладке нового рельсового полотна. В тоннеле восстанавливают все необходимые кабельные сети и монтируют контактный рельс, через который подается напряжение.

Перед полноценным возобновлением движения совершат пробные пуски поездов, а также тщательную проверку всех систем безопасности движения.

«Делаем все, чтобы возобновить движение поездов на участке в начале осени», — заверил Кличко.

Справка Finance.ua:

в Киеве с 9 декабря для срочного проведения ремонта перегонного тоннеля закрыли движение поездов между станциями метро «Демеевская» и «Теремки»;

13 декабря между станциями метро «Теремки» и «Демеевская» на «синей ветке» заработало «челночное движение» поездов, курсирующих с интервалом 13 мин и 17 мин, в зависимости от направления движения.

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