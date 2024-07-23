Закрытие метро обошлось Киеву в 138 млн грн убытков: чиновникам объявлено подозрение — Finance.ua
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Закрытие метро обошлось Киеву в 138 млн грн убытков: чиновникам объявлено подозрение

Криминал
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Закрытие метро обошлось Киеву в 138 млн грн убытков: чиновникам объявлено подозрение
Закрытие метро обошлось Киеву в 138 млн грн убытков: чиновникам объявлено подозрение
Подольская окружная прокуратура объявила подозрение о служебной халатности двум чиновникам Киевского метрополитена из-за затопления синей ветки между станциями «Демеевская» и «Лыбидская».
Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.
Речь идет о начальнике службы путей, тоннельных сооружений и зданий и главном инженере. Им инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)

Причина

По данным следствия, ненадлежащее исполнение обязанностей работниками киевского метрополитена привело к разгерметизации тоннеля, возникновению трещин в его стенах и дальнейшему подтоплению на участке в пределах Оболонско-Теремковской линии.
Подозреваемые не проводили осмотр тоннелей, обследования и наблюдения за ослабленными конструкциями и сооружениями. Это привело к попаданию воды в тоннель на перегоне между станциями метро «Демеевская» — «Лыбидская», появлению образований — сталактитов, вымыванию и нарушению целостности гидроизоляции тоннеля метро в течение длительного времени. Из-за этого произошло постепенное разрушение отдельных элементов тоннелей.
В результате этого 8 декабря 2023 г. столичными властями было принято решение о приостановлении движения поездов по Оболонско-Теремковской линии метро на указанном отрезке.
Из-за этого только за период с декабря 2023 года по март 2024 года городскому бюджету нанесен ущерб в размере более 138,5 млн грн, а КП «Киевский метрополитен» из-за закрытия станций метро недополучило доходы на сумму почти 26 млн грн.
Приведенные суммы ущерба не окончательны, поскольку ремонт тоннеля метро между станциями «Демеевская» и «Лыбидская и его финансирование еще продолжаются.
«В настоящее время в суд подготовлены ходатайства об избрании подозреваемым мер в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от должностей. В ходе следствия устанавливаются и собираются доказательства в отношении других должностных лиц КП „Киевский метрополитен“ и КГГА, служебная халатность которых привела к таким последствиям,» — говорится в сообщении.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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