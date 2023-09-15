Ситуация на валютном рынке будет «новой»: прогноз курса на следующую неделю — Finance.ua

Ситуация на валютном рынке будет «новой»: прогноз курса на следующую неделю Сегодня 09:06 — Валюта

Ситуация на валютном рынке будет «новой»: прогноз курса на следующую неделю

На следующей неделе ситуация на украинском валютном рынке может измениться с учетом того, что Национальный банк Украины снизил ключевую ставку до 20%, а также с учетом ожидаемых изменений в валютном регулировании.

Об этом рассказал начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой.

Курс доллара будет в коридоре 36,80−37,80 грн/$. Что касается евро, то, по словам Лесового, здесь курс будет зависеть от Федеральной резервной системы США (от «международного курса»), который пока предугадать достаточно сложно. Банкир предполагает, что коридор евро немного расширится до 40−41,5 грн/€.

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«Есть достаточно оснований полагать, что в течение 18−24 сентября ситуация на наличном валютном рынке будет несколько „новой“: после принятых решений 14 сентября по снижению учетной ставки и ожидаемых изменений в валютном регулировании, а также обнародованном новом инфляционном прогнозе наличный курс доллара будет находиться в коридоре 36,80−37,80 грн/$», — сказал эксперт.

Лесовой отметил, что после «бешеного августа» на наличном рынке ситуация вновь приобрела признаки стабильности и прогнозируемости. Весомым фактором, который в первую очередь стабилизировал спрос и предложение на наличность, стали два оперативных и действенных решения НБУ: разрешение банкам продавать наличную валюту населению на сумму до 50 тыс. грн без указания причин или обстоятельств продажи, и реанимация депозитов с конвертацией — НБУ вдвое (до 200 тыс. грн) увеличил лимит приобретения населением безналичной валюты с последующим обязательным ее размещением на депозитах.

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«Для регулятора было очень важно в условиях закрытия нескольких сетевых обменных пунктов снизить ажиотаж граждан на валютные операции, и это удалось за считаные дни», — подчеркнул эксперт.

Среди других значимых факторов, которые будут формировать ситуацию на валютном рынке, Лесовой назвал развитие экономики страны.

«Это касается как крупных предприятий, так и активизации малого и среднего бизнеса: например, количество ФЛП уже более 2 млн, прирост составляет в среднем 25 тыс. субъектов предпринимательства в месяц (понимаем, что от роста бизнес-активности напрямую зависит объем налоговых отчислений в бюджет)», — объяснил банкир.

На ситуацию на валютном рынке влияют и объемы и своевременность макрофинансовой поддержки Украины, что позволяет покрывать часть расходов бюджета. Кроме этого, несмотря на длительный ракетный и шахедный террор портовой инфраструктуры, идет поиск решения для возобновления экспорта сельхозпродукции, что потенциально может дать Украине до $800 млн ежемесячно.

«Итак, как и месяц назад, на следующей неделе рынок „будет жить“ ожиданиями дальнейшей либерализации, которая должна воплотиться в возврат плавающего курса валют. Однако глобальные (трендовые) изменения сейчас маловероятны», — резюмировал Лесовой.

УНІАН По материалам:

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