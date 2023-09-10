Украинцы возобновили скупку валюты в банках — Finance.ua

Украинцы возобновили скупку валюты в банках Сегодня 12:14 — Валюта

Украинцы возобновили скупку валюты в банках

Население Украины в августе 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,749 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 1,898 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 148,5 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Таким образом, в августе украинцы снова купили валюты больше, чем продали. До этого в течение двух месяцев ситуация была обратной.

График: НБУ

Всего с начала 2023 года украинцы продали 11,874 млрд долларов и купили на 13,835 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 1,961 млрд долларов.

Таблица: НБУ

Напомним, в последний месяц лета курс доллара заметно вырос, превысив 38 гривен, тогда как эксперты прогнозируют ему еще большие изменения осенью. И важным месяцем в свете грядущих перемен может стать именно сентябрь, который станет знаковым месяцем для будущего курса.

Для минимизации множественности обменных курсов Национальный банк Украины смягчил ряд валютных ограничений безналичной продажи валюты гражданам.

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