Украинцы возобновили скупку валюты в банках — Finance.ua
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Украинцы возобновили скупку валюты в банках

Валюта
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Украинцы возобновили скупку валюты в банках
Украинцы возобновили скупку валюты в банках
Население Украины в августе 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,749 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 1,898 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 148,5 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Таким образом, в августе украинцы снова купили валюты больше, чем продали. До этого в течение двух месяцев ситуация была обратной.
График: НБУ
График: НБУ
Всего с начала 2023 года украинцы продали 11,874 млрд долларов и купили на 13,835 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 1,961 млрд долларов.
Таблица: НБУ
Таблица: НБУ
Напомним, в последний месяц лета курс доллара заметно вырос, превысив 38 гривен, тогда как эксперты прогнозируют ему еще большие изменения осенью. И важным месяцем в свете грядущих перемен может стать именно сентябрь, который станет знаковым месяцем для будущего курса.
Для минимизации множественности обменных курсов Национальный банк Украины смягчил ряд валютных ограничений безналичной продажи валюты гражданам.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
РБК-Україна
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